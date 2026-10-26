Meghan Markle regresa a la televisión como invitada en “Junior MasterChef Australia”

Meghan Markle volverá a la televisión con una participación especial en “Junior MasterChef Australia”. La duquesa de Sussex formará parte de la próxima temporada del concurso gastronómico, en la que acompañará a la presentadora Poh Ling Yeow durante algunas de las actividades del programa.

La revista PEOPLE confirmó la participación de Meghan, luego de que circularan informaciones que apuntaban a que asumiría la conducción de la nueva edición del formato. Sin embargo, su intervención será en calidad de invitada especial y no como presentadora principal.

De acuerdo con la información difundida por la publicación estadounidense, la esposa del príncipe Harry permanecerá en Australia durante unas pocas semanas. Su viaje no supondrá un traslado definitivo de la familia al país, por lo que el príncipe Harry y sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, no se mudarán con ella de manera permanente.

El anuncio representa una nueva colaboración entre Meghan y la franquicia MasterChef, con la que ya tuvo contacto durante una visita anterior a Australia. En esta ocasión, su participación estará vinculada a un formato dedicado a jóvenes aficionados a la cocina, en el que los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su creatividad y desarrollar sus habilidades culinarias.

Meghan Markle explica por qué aceptó la invitación

La duquesa expresó su entusiasmo por volver a trabajar con el equipo del concurso y destacó su interés personal por la cocina, una actividad que disfruta compartir con sus hijos.

“Lo pasé de maravilla con todo el equipo de MasterChef el pasado abril, así que cuando me propusieron volver a trabajar con este joven grupo de talentos, no lo dudé ni un segundo”, afirmó Meghan en el comunicado de prensa que anunció su incorporación.

La exactriz también señaló que su experiencia familiar con la cocina hace especialmente atractiva esta nueva oportunidad. “Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la cocina va a ser divertidísimo. ¡Estoy deseando ver qué preparan!”, agregó.

La presentadora Poh Ling Yeow también manifestó su satisfacción por el regreso del concurso infantil, que volverá a reunir a jóvenes participantes dispuestos a demostrar sus capacidades en la cocina.

“Estoy encantada de que Junior MasterChef regrese a nuestras pantallas”, expresó Yeow. La conductora también recordó la experiencia que compartió con Meghan durante las grabaciones de MasterChef Australia a principios de año y aseguró que está deseando reencontrarse con ella.

“Disfruté muchísimo grabando con Meghan a principios de este año, y reencontrarnos será un verdadero placer”, comentó.

Su anterior aparición sorprendió a los concursantes

La relación de Meghan con la franquicia comenzó a cobrar protagonismo durante su visita a Australia en abril, cuando participó como jueza invitada en “MasterChef Australia”.

En aquella ocasión, la duquesa compartió con los concursantes y ofreció orientación junto a los jueces Poh Ling Yeow, Sofia Levin y Jean-Christophe Novelli. Su presencia tomó por sorpresa a los participantes, quienes no esperaban encontrarse con una figura de su relevancia durante la competencia.

Posteriormente, Yeow relató a 10 News cómo vivió aquel momento detrás de cámaras y describió la reacción de los aspirantes a cocineros.

“La reacción de los concursantes fue justo la que buscábamos. Estaban totalmente atónitos, todos boquiabiertos”, recordó la presentadora. “Ni en sus sueños más descabellados se lo habrían imaginado, así que fue una gran alegría para nosotros presenciarlo”, añadió.

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