Rockefeller Center anuncia su árbol de Navidad 2026 en Nueva York

El árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York ya fue elegido para la temporada festiva de 2026. Se trata de un abeto noruego de 75 años procedente de West Edmeston, una localidad del centro del estado de Nueva York. Su llegada a Manhattan está prevista para el 7 de noviembre y el encendido oficial se celebrará el miércoles 2 de diciembre, una cita que marca el comienzo de las celebraciones navideñas en la ciudad.

De acuerdo con información publicada por AMNY, el ejemplar fue donado por Rebecca Decker y destaca por sus dimensiones: mide 76 pies de altura (23.2 metros), tiene 50 pies (15.2 metros) de diámetro y pesa aproximadamente 11 toneladas. El árbol viajará desde una comunidad situada a unas 200 millas (322 kilómetros) al norte de Manhattan hasta uno de los escenarios más reconocidos de la Navidad en Estados Unidos.

Para los neoyorquinos y los turistas que planean disfrutar de las fiestas en la ciudad, el anuncio permite comenzar a organizar una visita con fechas concretas. La instalación del abeto, su decoración y la ceremonia de iluminación forman parte de una tradición que cada año atrae a multitudes al corazón de Midtown Manhattan.

¿Cuándo llega el árbol de Navidad al Rockefeller Center?

El árbol será talado el jueves 5 de noviembre de 2026 y trasladado a Manhattan el sábado 7 de noviembre. Una vez instalado, ocupará la plaza del Rockefeller Center, entre la Quinta y la Sexta Avenida, donde los trabajadores se encargarán de preparar su decoración.

La llegada no debe confundirse con el encendido oficial. El montaje comenzará semanas antes de la ceremonia televisada, por lo que quienes visiten el complejo durante noviembre, podrán encontrar el árbol en distintas etapas de preparación. Los detalles específicos sobre los horarios de visita se anunciarán posteriormente.

¿Cuándo es el encendido del árbol de Navidad en Nueva York?

La ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p.m. (ET), durante la transmisión en directo del especial televisivo “Christmas in Rockefeller Center”.

El acontecimiento constituye uno de los momentos más esperados del calendario navideño neoyorquino. Cuando se enciendan las luces, el abeto quedará iluminado con más de 50,000 luces LED multicolores de bajo consumo, distribuidas a lo largo de aproximadamente 5 millas (ocho kilómetros) de iluminación.

En la parte superior se instalará una estrella de Swarovski, el elemento que corona tradicionalmente el árbol. La combinación de luces y ornamentación convierte la plaza en uno de los puntos más fotografiados de Manhattan durante diciembre.

Quienes no puedan asistir en persona tendrán la posibilidad de seguir la ceremonia mediante la transmisión televisiva anunciada. Para quienes viven en Nueva York y sus alrededores, también será una oportunidad de compartir una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad con familiares y amigos.

¿Hasta cuándo se podrá visitar el árbol del Rockefeller Center?

El árbol permanecerá expuesto hasta el sábado 9 de enero de 2027. Podrá contemplarse desde la plaza del Rockefeller Center o desde The Rink, la pista de patinaje del complejo. Los horarios de visita y otros detalles de acceso se comunicarán más adelante.

Cuando termine la temporada festiva, el abeto tendrá una segunda vida. Su madera será aprovechada por Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro que trabaja en la construcción y mejora de viviendas para familias.

De esta manera, el árbol que durante varias semanas ocupará un lugar central en las celebraciones de Nueva York, seguirá teniendo una función después de que concluya su exhibición.

La elección del ejemplar de West Edmeston pone en marcha la cuenta regresiva para la Navidad en Manhattan. Entre noviembre y enero, el árbol ofrecerá a residentes y visitantes un motivo para acercarse al Rockefeller Center, disfrutar de la decoración y participar en una tradición que trasciende las fronteras de la ciudad.

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