Boletos de avión suben hasta 39% para las fiestas: esperar puede costarte más

Para la próxima temporada de fiestas que comienza a finales de noviembre, las aerolíneas mantienen elevados los precios de los boletos de avión en Estados Unidos. Estos costos presionarán el presupuesto de las familias que planean viajar para reunirse con sus seres queridos.

Las tarifas para Acción de Gracias promedian $389 por boleto, un 39% más que un año antes, según datos de Hopper citados por CNN este viernes 23 de octubre de 2026. Para Navidad, el precio promedio alcanza $452, un 22% más que en 2025.

El análisis indica que la demanda de temporada y los costos del combustible contribuyen a la presión sobre las tarifas. Hopper recomienda reservar antes de Halloween y advierte que los precios podrían aumentar conforme se acerquen las fechas festivas y se reduzca la disponibilidad de asientos. Si todavía no compras, es momento de comenzar a buscar, ya que esperar una oferta podría reducir tus opciones y aumentar el costo de tus boletos.

Tu reunión familiar cuesta más

Hayley Berg, economista principal de Hopper, mostró a CNN cómo se multiplica el gasto al viajar acompañado: cuatro boletos con el costo al promedio de Acción de Gracias sumarían $1,556; para Navidad, $1,808, sin añadir otros gastos del viaje.

El encarecimiento de los boletos de avión supera la inflación general. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) registró un aumento interanual de 22.4% en las tarifas aéreas en septiembre, frente al 3.7% del conjunto de precios.

Los viajes internacionales tampoco quedan al margen. El informe de Hopper, de septiembre, situó los boletos de avión navideños hacia México y Centroamérica 23% por encima de 2025: visitar a familiares fuera del país también exige revisar el presupuesto.

El combustible no explica todo

United Airlines informó el 20 de octubre de 2026 que su gasto en combustible aumentó 61.6% interanual durante el tercer trimestre. Ese incremento ayuda a explicar por qué las compañías están optando por trasladar mayores costos a los pasajeros.

Scott Kirby, director ejecutivo de United, sostuvo el 21 de octubre que la empresa espera costos elevados de combustible durante 2027. Según Reuters, señaló que las aerolíneas podrían seguir priorizando tarifas más altas frente a llenar más asientos, aunque el nivel final de los precios dependerá también de la capacidad del sector.

Sin embargo, una eventual caída del combustible no garantiza boletos más baratos. CNN señaló que la demanda sigue firme y que las aerolíneas han recortado opciones económicas, incluidos algunos vuelos de madrugada, nocturnos y entre semana. Esperar una reducción automática puede salirte más caro.

Cambiar el regreso puede ahorrarte $250

La fecha del vuelo puede pesar más que el día de compra de tus boletos de avión. En su análisis de septiembre, Hopper encontró estas diferencias para viajes nacionales de ida y vuelta durante Acción de Gracias:

Regreso el domingo 29 de noviembre: alrededor de $604 por boleto

alrededor de Regreso el lunes o martes siguiente: aproximadamente $350 , con un ahorro potencial cercano a $250 por boleto

aproximadamente , con un ahorro potencial cercano a Salida el lunes 23 de noviembre: cerca de $370, unos $50 menos que salir el miércoles previo a la celebración

Para Navidad, Hopper identificó el domingo 27 de diciembre como una fecha de regreso alrededor de 20% más cara que las opciones al comienzo de la semana. Son precios observados en septiembre y pueden cambiar; compara tu itinerario antes de decidir.

Nueva York: revisa el gasto completo

Si sales de Nueva York o Nueva Jersey, compara los boletos de avión disponibles desde JFK, LaGuardia y Newark Liberty e incorpora el traslado al aeropuerto. Una tarifa menor no necesariamente representa el menor gasto total.

También puedes reducir costos fuera del avión. La Autoridad Portuaria recomienda reservar estacionamiento con al menos 24 horas de anticipación para evitar las tarifas más altas de llegada sin reserva en esos tres aeropuertos.

“Reserva antes de Halloween”, aconsejó Hopper en su informe. Google coincidió en su análisis del 5 de octubre: “Nuestra mejor recomendación es reservar tus vuelos para las fiestas cuanto antes”. Ambas recomendaciones buscan evitar que se agoten las opciones más baratas.

Antes de pagar tus boletos de avión, revisa equipaje, asientos y cambios; activa alertas de precio y compara fechas. Google señala que elegir cuándo vuelas importa más que perseguir un supuesto día mágico de compra.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre costos en boletos de avión para las fiestas

¿Cuánto subieron los vuelos para las fiestas?

Según Hopper, en datos publicados por CNN el 23 de octubre, Acción de Gracias registra un aumento de 39% y Navidad de 22% frente al mismo periodo de 2025.

¿Los $389 y $452 aplican a cualquier vuelo?

No. Son promedios de referencia, no precios garantizados. Consulta tu ruta y fechas para conocer cuánto pagarás.

¿Conviene esperar hasta noviembre para comprar?

Hopper aconseja reservar antes de Halloween porque prevé aumentos conforme se acercan las fiestas. No implica que cada ruta suba diariamente.

¿Comprar en martes garantiza ahorrar?

No. Google encontró diferencias pequeñas según el día de compra; cambiar las fechas de vuelo puede ofrecer mayores ahorros.

Conclusión

Si necesitas viajar en fechas fijas, especialmente durante las fiestas, define cuánto puedes pagar antes de que disminuya la disponibilidad. Compara el total del viaje, no solo el boleto: una oferta que obligue a añadir noches de alojamiento o traslados más caros puede dejar de ser un ahorro.

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