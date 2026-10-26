Zelenski anuncia reunión entre Ucrania, EE.UU. y Rusia en noviembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó la realización de un encuentro de alto nivel entre su nación, Rusia y Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2026, una diplomática que busca reactivar las conversaciones multilaterales orientadas a la resolución del conflicto armado, según declaraciones transmitidas en la televisión ucraniana.

“Estamos dispuestos a hablar. Si se trata de una cuestión territorial, debe abordarse a nivel de los dirigentes. Los demás asuntos competen a los grupos técnicos. Por lo tanto, todo esto puede discutirse en noviembre”, señaló el mandatario a medios locales.

Por parte del gobierno ruso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ratificó previamente la logística del encuentro multilateral. El funcionario informó que la cita trilateral tendrá lugar en Emiratos Árabes Unidos durante noviembre, informó Desutsche Welle.

Gestiones diplomáticas de Estados Unidos

Las coordinaciones para establecer el diálogo trilateral se producen tras la intervención del gobierno estadounidense. Como parte de la agenda de mediación, el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, sostuvo reuniones consecutivas en territorio europeo y ruso para gestionar la apertura de los canales oficiales.

En primera instancia, el diplomático estadounidense se entrevistó con el presidente Zelenski y representantes europeos en la ciudad de Oslo, Noruega. Posteriormente, Witkoff viajó a San Petersburgo para dialogar con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

Tras la culminación de la gira efectuada por el representante de la Casa Blanca, las delegaciones diplomáticas de Kiev y Moscú confirmaron su intención de retomar los intercambios directos bajo la mediación formal de Estados Unidos, tras permanecer en una etapa de estancamiento en las negociaciones.

Sigue leyendo:

– Trump arremete contra El-Sayed y lo acusa de ser “yihadista” en plena campaña por el Senado de Michigan

– Marco Rubio atribuye a la mediación de EE.UU. el regreso de María Corina Machado a Venezuela

– Blanche defiende demanda de Trump para frenar certificación electoral en Alaska