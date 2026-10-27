EE.UU. concederá visas a Flávio Bolsonaro y su familia tras su derrota electoral en Brasil

El Departamento de Estado de Estados Unidos concederá visas al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, después de que perdiera las elecciones presidenciales del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este martes un alto funcionario estadounidense.

“El Departamento de Estado expedirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos”, declaró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad que rigen los trámites migratorios y que fue citados por la agencias de noticias a The Associated Press y Efe.

La decisión se conoce en medio de las versiones difundidas por varios medios de comunicación sobre la presunta salida de Bolsonaro de Brasil con destino a Estados Unidos, después de su derrota electoral. Hasta el momento, su paradero no estaba confirmado públicamente.

El hermano del senador, Eduardo Bolsonaro, quien reside en Texas, lo había instado públicamente a abandonar Brasil en caso de perder los comicios.

Flávio Bolsonaro ha destacado sus vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien visitó en la Casa Blanca en mayo. No obstante, Trump no le ofreció un respaldo explícito durante la segunda vuelta electoral, como sí ha hecho con otros candidatos de centroderecha de América Latina.

El lunes, un día después de los comicios, el mandatario estadounidense cuestionó los resultados de las elecciones brasileñas y afirmó, sin presentar pruebas, que parecían fraudulentas.

Una orden judicial y varias investigaciones

La posible salida de Flávio Bolsonaro ocurre después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara entregar sus pasaportes ordinario y diplomático antes del mediodía de este martes. No estaba claro si había cumplido con esa disposición.

La orden, emitida el domingo y recogida en un documento judicial al que tuvo acceso AP, se produjo en medio de las impugnaciones promovidas por el senador contra el resultado electoral.

Bolsonaro pidió inicialmente anular los comicios tras los retrasos registrados en algunos centros de votación, donde las autoridades extendieron la jornada electoral durante dos horas. El lunes también solicitó al tribunal electoral investigar las presuntas irregularidades y anular las candidaturas de Lula y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Para revertir el resultado, el senador tendría que presentar pruebas de fraude capaces de alterar la diferencia de aproximadamente 4.4 millones de votos que favoreció a Lula y convencer al tribunal electoral antes de la certificación oficial prevista para el 18 de diciembre.

El lunes, Bolsonaro aseguró en un video publicado en sus redes sociales que no tenía intención de abandonar el país y que entregaría sus pasaportes mientras se defendía de lo que calificó como un intento de intimidación.

Su mandato de ocho años como senador termina el 31 de enero de 2027. A partir de entonces, perderá el fuero especial ante el Tribunal Supremo brasileño.

El político también enfrenta investigaciones por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos. Uno de ellos está relacionado con el supuesto uso de una empresa de apuestas deportivas para blanquear deducciones fraudulentas de pensiones públicas pagadas a personas mayores. En el otro, se le acusa de haber recibido millones de dólares de un banquero investigado.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades y ha cuestionado la imparcialidad del magistrado Alexandre de Moraes, quien dirige una de las investigaciones y al que considera aliado de Lula.

Documentos citados por AP indican que los fiscales sospechan que parte del dinero del banquero se utilizó para cubrir gastos de Eduardo Bolsonaro y promover la agenda política de Flávio ante la administración Trump.

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