Hija de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas quiere seguir los pasos de sus padres

Cuando de talento y recorrido en la actuación se refiere, hay dos figuras mexicanas que han sido referentes en el orbe de las telenovelas. Se trata de la pareja entre Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, quienes tienen 15 años de casados y dos hijos.

Sin embargo, la vida de estos esposos también ha sido fructífera fuera de las pantallas, teniendo una familia consolidada con dos mellizos que nacieron en 2015: Máxima y León.

Hija de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas quiere seguir sus pasos

Mediante una entrevista que les realizaron recientemente en simultáneo sobre la posible pasión de sus hijos hacia la actuación, los padres manifestaron el deseo de su pequeña de dirigirse también por ese camino.

“Máxima está estudiando actuación y canto. Le gustaría, se está preparando. La magia es que es muy encantadora, a cualquiera le llama la atención”, comentó Elizabith Álvarez sobre su hija Máxima, dejando claro que León aseguró que no se siente nada atraído con el arte de la actuación, en una entrevista con el portal Hoy.

Por su parte, Jorge Salinas declaró: “Todos queremos hacer cosas diferentes, pero afortunadamente luego se corrigen. Aunque hay los que no”.

Elizabeth Gutiérrez y Jorge Salinas celebraron sus 15 años de matrimonio

Exactamente, el pasado 15 de octubre, cumplieron 15 años de matrimonio y, a pesar de que han tenido muchos compromisos laborales, la pareja de casados buscó la manera para pasar un tiempo a solas en un yaté como motivo de aniversario.

Al respecto, Elizabeth manifestó que pasaron un tiempo muy lindo entre ellos y que probablemente más adelante se van de viaje durante algunos días, para seguir celebrando esas 15 primaveras de su matrimonio.

“Paciencia y mucho amor. El matrimonio es un trabajo de todos los días“, destacó Álvarez a propósito de sus 15 años de matrimonio.

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