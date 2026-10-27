Jay-Z se elige a él mismo para estar en el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

Jay-Z será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La NFL confirmó la participación del rapero estadounidense, quien asumirá el protagonismo del espectáculo después de que Bad Bunny hiciera historia en la edición anterior al conseguir siete premios Emmy con su presentación, la más galardonada hasta ahora en la historia de este evento.

La noticia llega en un año especial para el músico, que celebra tres décadas desde el lanzamiento de “Reasonable Doubt”, su álbum debut. Para conmemorar el aniversario, el artista ofreció tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y se presentó en ciudades como Londres, París y Los Ángeles. La gira, titulada “Jay-Z 30”, comenzó en mayo y concluyó el pasado fin de semana.

“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, expresó el rapero en declaraciones recogidas en el comunicado de la NFL.

La petición que Roger Goodell hizo realidad

La llegada de Jay-Z al espectáculo tiene un antecedente particular. Roger Goodell, comisionado de la NFL, reveló que, cuando la liga acordó trabajar con Roc Nation en la producción del evento, pidió que el propio músico subiera al escenario en alguna edición.

Roc Nation, empresa fundada por Jay-Z, colabora con la NFL desde 2019 y asesora a la organización en la producción de sus espectáculos musicales. Sin embargo, el rapero había dejado claro que no estaba convencido de protagonizar la presentación.

“Cuando llegamos por primera vez a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, sólo tuve una petición: que Jay-Z subiera él mismo al escenario algún día, cuando le pareciera el momento adecuado”, afirmó Goodell en un comunicado.

El comisionado también manifestó su entusiasmo por la participación del artista y destacó lo que aportará al evento: “No podría estar más emocionado por que los aficionados de todo el mundo disfruten del talento artístico, la creatividad y el impacto cultural que aportará al escenario de la Super Bowl”.

Tres décadas de música y reconocimientos

Oliver Schusser, vicepresidente de Música y Contenidos Internacionales de Apple, también celebró el anuncio. “El impacto de Jay-Z en la cultura musical mundial es tan profundo como innegable”, señaló. El ejecutivo recordó la colaboración de los últimos años para llevar a grandes artistas al espectáculo y aseguró que están encantados de que el rapero actúe esta vez, convencido de que “va a ser un espectáculo increíble”.

Con 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. En 2021, también entró al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Su nombre se suma al de figuras como Kendrick Lamar, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Justin Timberlake, Jennifer Lopez y Shakira, además de Bad Bunny, quien encabezó la edición anterior y obtuvo su primer Emmy gracias a su actuación.

Sigue leyendo:

Miley Cyrus comparte un momento íntimo con una fan con cáncer

El príncipe William debutó en un programa de entrevistas y reveló varios secretos familiares

Rosalía, a lo doctora Polo: “Ni ningún good afternoon, ni ningún hello”