Demandan a Anthropic por casi $50 millones de dólares por el uso de canciones de Elvis Presley en su IA

Los titulares de los derechos de la música de Elvis Presley emprendieron acciones legales contra Anthropic, la compañía responsable del desarrollo de inteligencia artificial Claude, al acusarla de utilizar sin autorización parte del catálogo del legendario cantante para entrenar sus modelos.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, reclama $48,6 millones de dólares en daños y perjuicios y solicita que la empresa deje de vulnerar los derechos de propiedad intelectual de los demandantes.

La acción judicial fue interpuesta el viernes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Entre los demandantes figuran Authentic Brands Group, compañía vinculada a la gestión de los derechos comerciales de Elvis Presley, y Raleigh Music Publishing, junto con otras partes interesadas en la explotación de su repertorio musical.

De acuerdo con el documento legal, de 28 páginas, Claude habría sido entrenado utilizando 274 canciones del llamado Rey del Rock ‘n’ Roll. Entre las obras mencionadas se encuentran temas reconocidos como Can’t Help Falling in Love, Run On y Farther Along.

El caso abre un nuevo frente en el creciente conflicto entre la industria creativa y las empresas tecnológicas por el uso de material protegido por derechos de autor en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Los demandantes cuestionan el modelo de negocio de Anthropic

Richard Busch, abogado principal de los demandantes y reconocido por su trabajo en litigios relacionados con derechos musicales, cuestionó los argumentos que Anthropic ha defendido en otros procedimientos judiciales sobre el valor de la inteligencia artificial para la sociedad.

“Si bien en otros casos de infracción de derechos de autor, el demandado se ha explayado poéticamente sobre la necesidad del progreso y el valor de la IA para la sociedad, simplemente no hay ninguna razón, más allá de la mera conveniencia, para que ese progreso se produzca a costa de los titulares de derechos de autor”, escribió Busch en el documento judicial.

El abogado también cuestionó la relación entre las prácticas que atribuye a la compañía y sus expectativas de crecimiento económico. En particular, vinculó el presunto aprovechamiento del repertorio de Presley con el objetivo empresarial de alcanzar una valoración extraordinaria de cara a una eventual oferta pública inicial de acciones.

“Las obras se crearon a lo largo de décadas, y Anthropic, con su conducta infractora, está destruyendo el valor de estas obras en cuestión de pocos años, con el único afán de lucro como motivación”, sostuvo Busch.

Por su parte, Anthropic rechazó las acusaciones y adelantó que responderá formalmente ante los tribunales. «No estamos de acuerdo con las acusaciones y tenemos la intención de defendernos en este caso por completo», declaró un portavoz de la compañía.

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