Hotel de Manhattan busca trabajador para atender desayunos: paga $20 por hora

El Hampton Inn Manhattan/Chelsea busca una persona para preparar y atender el área de desayunos de sus huéspedes. La vacante ofrece $20 por hora y requiere obtener una certificación de higiene alimentaria dentro de los primeros 90 días de empleo.

Qué tareas realizará el trabajador

La persona contratada deberá preparar la barra de desayuno, trasladar alimentos, platos, bandejas y cubiertos desde la despensa hasta el área donde se sirve la comida, y mantener abastecidos los espacios para los huéspedes.

Entre sus tareas estará llenar los dispensadores de bebidas y hielo, reponer condimentos y proporcionar los artículos que soliciten los clientes.

También deberá mantener limpia el área: pasar un paño por mesas y asientos, recoger alimentos o bebidas derramados, retirar la basura y llevar los platos y utensilios sucios a la cocina para su lavado.

El trabajo incluye limpiar y pulir mostradores, estantes, paredes, muebles y equipos, además de trapear o aspirar los pisos.

La empresa pide seguir las normas de seguridad alimentaria y utilizar el equipo de protección requerido.

La atención a los huéspedes es parte del puesto. El trabajador deberá saludarlos y ayudarlos de manera amable, con el objetivo de contribuir a su satisfacción durante la estancia.

Qué requisitos pide el hotel

HHM Hotels prefiere candidatos con diploma de preparatoria o estudios equivalentes. También valora experiencia previa en alimentos y bebidas o una capacitación equivalente.

Contar con una certificación de higiene alimentaria es una ventaja al postularse. Si la persona contratada todavía no la tiene, deberá obtenerla dentro de los primeros 90 días de empleo.

El horario puede variar e incluir fines de semana y días festivos.

El puesto requiere permanecer de pie por periodos prolongados, caminar, empujar objetos, agacharse, arrodillarse y levantar hasta 25 libras, aproximadamente 11.3 kilos.

Qué beneficios ofrece HHM Hotels

El empleo ofrece seguro médico, dental y de la vista, tiempo libre pagado y un plan de retiro 401(k) con aportación de la empresa.

También da seguro básico de vida gratuito, descuentos para viajes y beneficios relacionados con transporte público y estacionamiento para los desplazamientos al trabajo.

Otros apoyos incluyen un programa de asistencia y bienestar para empleados, oportunidades de desarrollo educativo y profesional, y un programa de bonificación por referir candidatos.

Las personas interesadas pueden consultar con la empresa las condiciones de acceso a cada beneficio al solicitar el puesto.

Dónde está el hotel y cómo postularse

El Hampton Inn Manhattan/Chelsea se encuentra en el vecindario de Chelsea, cerca de Penn Station y varias líneas del metro.

El hotel tiene 144 habitaciones y ofrece desayuno caliente gratuito a sus huéspedes.

Para localizarla y postularte, visita el portal de empleos de HHM Hotels y busca el puesto en Hampton Inn Manhattan/Chelsea con pago de $20 por hora.

La compañía señala que el puesto puede abrir camino a funciones como mesero o agente de atención a huéspedes y, posteriormente, a cargos de supervisión.

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