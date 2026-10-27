La carta que alertó sobre Thomas Markle y las acusaciones de pornografía infantil

Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle y madre de sus hijos Samantha y Thomas Jr., habría advertido sobre el escándalo de pornografía infantil en una carta que envió a la Policía Metropolitana de Londres en enero de 2019. El documento, escrito años después de su separación y antes de su fallecimiento en 2024, volvió a cobrar relevancia tras las acusaciones que actualmente se investigan contra el padre de Meghan Markle.

Según información de ITV News y The Telegraph, Loveless señaló en la carta comportamientos que atribuía a su expareja y afirmó que él le habría hablado de viajes a Filipinas y Tailandia para mantener relaciones sexuales con menores. El documento también contenía acusaciones relacionadas con imágenes de abuso sexual infantil.

La Policía Metropolitana confirmó que recibió una carta con señalamientos sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido y que decidió compartirla con la oficina del príncipe Harry y Meghan. Sin embargo, reconoció que los detalles no fueron remitidos a otras agencias policiales. La institución anunció una revisión interna de cómo gestionó la información.

Loveless, quien estuvo casada con Thomas entre 1964 y 1974, también había hablado públicamente sobre su experiencia durante el matrimonio. En declaraciones recogidas por la prensa británica, cuestionó la relación de su expareja con sus hijos y advirtió sobre su comportamiento. Thomas Markle ha negado las acusaciones.

La carta que Meghan envió a su padre en 2025

La existencia de ese documento ayuda a entender el distanciamiento entre Meghan y su padre. En un comunicado divulgado tras conocerse la investigación actual, la duquesa explicó que había recibido información sobre las acusaciones y que le aseguraron que estaban siendo investigadas.

“Estoy profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido sufrir daños”, expresó.

De acuerdo con The Sun, Meghan escribió a Thomas en diciembre de 2025, cuando él estaba hospitalizado en Filipinas tras la amputación de una pierna. En esa carta, según el medio, le comunicó que conocía los señalamientos, le pidió buscar ayuda profesional y le dejó claro que no tendría contacto con sus nietos, Archie y Lilibet.

La investigación continúa en Filipinas

La nueva investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr. denunciara a su padre ante las autoridades filipinas. Según The Sun, aseguró haber encontrado material sospechoso entre las pertenencias de Thomas en su antigua vivienda de Cebú y también contactó al FBI.

El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, confirmó que se realizaban análisis forenses para determinar la naturaleza del material y establecer si existían pruebas suficientes para proceder legalmente. El FBI, por su parte, indicó que conocía las acusaciones y que colaboraría con las autoridades filipinas cuando correspondiera.

Thomas Markle rechaza los señalamientos y los ha calificado de falsos. Samantha Markle, su otra hija, también ha defendido a su padre y ha descrito las acusaciones como un supuesto plan de venganza de su hermano.

Por ahora, las denuncias siguen bajo investigación y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.

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