Nueva York planifica 4 vías verdes en El Bronx, Brooklyn, Staten Island y Queens

Nueva York comenzará a planificar 4 nuevas vías verdes en El Bronx, Brooklyn, Staten Island y el sur de Queens, con el objetivo de ampliar las conexiones entre vecindarios, parques, zonas de empleo y espacios junto al agua.

El proyecto contempla corredores para caminar, correr y andar en bicicleta, y abrirá una etapa de participación pública para que los residentes aporten ideas sobre su diseño y desarrollo.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), el Departamento de Parques y Recreación y la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC) anunciaron el inicio de los procesos de planificación para este otoño. Los talleres de los 3 corredores restantes comenzarán en 2027.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para extender la red de vías verdes de la ciudad, especialmente en los distritos exteriores, donde persisten zonas con conexiones limitadas para peatones y ciclistas.

Bronx Waterfront: fechas y cómo participar en los talleres

El primer proceso de participación pública estará dedicado al Bronx Waterfront Greenway, una ruta de aproximadamente 15 millas que conectará Randall’s Island Park con SUNY Maritime, en el extremo oriental del distrito.

La ciudad invita a los residentes a participar en la primera ronda de talleres comunitarios, centrados en las condiciones actuales del corredor. Las sesiones permitirán compartir observaciones, preocupaciones, propuestas y sugerencias antes de que avance la planificación.

Estas son las fechas anunciadas:

Taller presencial: miércoles 4 de noviembre, de 6 a 8 p.m. (ET), en The Banknote Building, ubicado en 1231 Lafayette Ave., Bronx, NY 10474.

Taller virtual: jueves 3 de diciembre, de 6 a 8 p.m.

Inscripción: los interesados pueden registrarse para una o ambas sesiones en el portal de proyectos de NYC DOT.

La futura vía verde del Bronx busca mejorar los desplazamientos hacia centros industriales y laborales como Hunts Point, además de reforzar los vínculos entre parques frente al agua en comunidades como Soundview y Throggs Neck.

Para quienes viven en estas zonas, el proyecto podría representar una alternativa para recorrer mayores distancias sin depender exclusivamente del automóvil o del transporte motorizado. Sin embargo, las conexiones definitivas y las mejoras específicas dependerán del proceso de planificación.

4 corredores para conectar los distritos exteriores

Además del Bronx Waterfront Greenway, la ciudad trabajará en otros 3 proyectos que abarcan Brooklyn, Staten Island y el sur de Queens. Cada uno responde a necesidades territoriales diferentes, desde completar conexiones ciclistas hasta mejorar el acceso a parques y destinos de transporte.

Brooklyn histórico: de Coney Island a Highland Park

El corredor propuesto tendrá una extensión de 12 millas. Su planificación explorará conexiones con Ocean Parkway y Eastern Parkway, 2 rutas históricas para bicicletas, y buscará cerrar vacíos en la red existente entre el sur de Brooklyn y la frontera con Queens.

También se contempla una conexión con Broadway Junction, un importante centro de transporte que podría facilitar nuevas rutas ciclistas hacia espacios verdes como Prospect Park.

Ribera de Staten Island: del puente Goethals al puente Verrazzano

Con una extensión aproximada de 10 millas, esta vía verde ofrecerá una ruta de este a oeste a través de la costa norte de Staten Island.

El plan busca enlazar lugares como la terminal de ferry de St. George con proyectos de desarrollo ribereño, entre ellos la Explanada de Tompkinsville y el malecón de New Stapleton. La propuesta pretende mejorar el acceso peatonal y ciclista a distintos puntos del litoral.

Sur de Queens: de Spring Creek Park a Brookville Park

La Southern Queens Greenway tendrá siete millas y se desarrollará en una zona donde la infraestructura ciclista es limitada.

Uno de sus objetivos será mejorar las conexiones con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en coordinación con los trabajos de infraestructura impulsados por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El corredor también enlazará con Jamaica Bay Greenway y varios parques del sureste de Queens.

¿Cuándo estarán listos los planes de las vías verdes?

Los 4 proyectos forman parte de 6 nuevos planes de vías verdes financiados mediante una subvención federal RAISE concedida a Nueva York en 2022. La ciudad prevé completar la planificación de los 6 corredores para 2028, aunque esa fecha corresponde a los planes y no significa que todas las obras estén terminadas para entonces.

El NYC DOT identificará e impulsará mejoras a corto plazo mientras desarrolla propuestas para intervenciones más complejas. Las primeras medidas podrían incluir marcas viales, señales y trabajos limitados de concreto en calles municipales. Las obras permanentes de mayor envergadura requerirán planificación adicional y futuras inversiones de capital.

La estrategia toma como referencia el Plan de Implementación del Harlem River Greenway, publicado en diciembre de 2025, y se alinea con el Plan de Vías Verdes Mayores de la ciudad, que estableció una visión para ampliar estas conexiones en los 5 distritos.

El comisionado de NYC DOT, Mike Flynn; la comisionada de Parques, Tricia Shimamura, y el presidente de NYCEDC, Anthony Shorris, destacaron la importancia de incorporar las opiniones de las comunidades durante el proceso.

Las vías verdes no se limitan a espacios recreativos: son corredores que pueden integrar parques, calles y zonas ribereñas para facilitar desplazamientos cotidianos. La participación de los residentes será clave para definir cómo se conectarán esos espacios y qué mejoras tendrán prioridad.

Los neoyorquinos pueden consultar información sobre los proyectos y las próximas actividades en nyc.gov/Greenways

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