Chinatown logra frenar las obras nocturnas de la cárcel de Manhattan

Una jueza de la Corte Suprema del condado de Nueva York concedió una orden de restricción temporal para detener de inmediato las perforaciones nocturnas y los trabajos durante la noche en la nueva cárcel de Manhattan, una obra municipal retrasada que ha generado oposición en Chinatown.

La medida es una victoria provisional para adultos mayores, dirigentes comunitarios y comerciantes que denuncian ruido, polvo, vibraciones y camiones pesados junto a sus viviendas. No resuelve el litigio de fondo, pero frena el horario cuestionado mientras continúa el proceso.

“Hoy, una jueza validó lo que Chinatown lleva mucho tiempo diciendo: los planes de la ciudad para años de perforaciones nocturnas y construcción durante la noche son peligrosos para la comunidad”, afirmó Vic Lee, fundador y director ejecutivo de Welcome to Chinatown. El trabajo se realizaba junto a una residencia para mayores y frente a negocios, apartamentos y guarderías.

Jan Lee, fundador de Neighbors United Below Canal (NUBC), también calificó el fallo como un avance. Señaló que una tercera parte de la comunidad vive por debajo del umbral de pobreza y que muchas personas residen en edificios antiguos a pocos metros de la obra. A su juicio, las perforaciones nocturnas y el paso de camiones de 30 toneladas por calles estrechas amenazan la salud, más allá de una simple molestia.

Un horario que podía extenderse hasta 23 horas al día

La demanda se presentó mediante una petición bajo el Artículo 78, procedimiento utilizado en Nueva York para impugnar determinadas actuaciones administrativas. La querella cuestiona el calendario municipal vigente desde el 12 de octubre, que, junto con las entregas nocturnas, podía generar hasta 23 horas de actividad cerca de una residencia para adultos mayores.

El plan, presentado a la comunidad el 6 de octubre, contemplaba 6 años de obras entre las 6 de la mañana y la medianoche. De lunes a viernes, habría perforaciones de 6 de la tarde a 10 de la noche, mientras las entregas de materiales y equipos podrían continuar hasta las 5:30 de la mañana. También se contemplaban obras los sábados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Los residentes sostienen que ese esquema se aparta de la revisión ambiental presentada durante la aprobación pública. El documento contemplaba normalmente trabajos de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, con algunas jornadas hasta las 6 de la tarde entre semana.

Quejas por ruido y preocupación por el aire

Según los grupos comunitarios, el calendario actualizado ya había provocado más quejas por ruido a través del sistema municipal 311, además de congestión vial y llamadas a funcionarios electos. Las tareas incluyen perforación de pilotes, cortes de agua, soldadura y entregas de camiones sobredimensionados, con ruido, polvo y vibraciones.

La demanda nombra como demandados al alcalde Zohran Mamdani, al Departamento de Diseño y Construcción, al Departamento de Edificios y a Tutor Perini Corporation, empresa elegida para levantar la cárcel. La orden temporal no es una sentencia definitiva sobre las reclamaciones vecinales, ya que el caso seguirá en los tribunales.

Las preocupaciones también abarcan la seguridad del terreno y la calidad del aire. El arquitecto William Bialosky advirtió, según Daily News, que construir sobre el antiguo Collect Pond y bombear agua durante un periodo prolongado podría desestabilizar los cimientos de edificios históricos cercanos. En agosto, 18 dirigentes de Chinatown y organizaciones asiáticoestadounidenses enviaron una carta a Mamdani sobre ese riesgo.

Por otra parte, investigadores de la Universidad de Nueva York presentaron datos en una reunión comunitaria organizada por Welcome to Chinatown y NUBC. Según los organizadores, mostraban contaminación atmosférica elevada alrededor del sitio y lagunas en los registros del contratista de demolición. Los grupos sostienen que la exposición prolongada al ruido y a contaminantes puede agravar riesgos cardiovasculares en una comunidad con antecedentes de exposición a toxinas tras los atentados del 11-S.

Una cárcel con retrasos y un cierre pendiente

La nueva cárcel forma parte del plan municipal para cerrar Rikers Island, complejo penitenciario criticado durante años. La instalación está prevista para completarse en 2032, 5 años después del plazo legal para cerrar Rikers, según la información difundida por los grupos comunitarios.

Welcome to Chinatown, una organización sin fines de lucro, abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para la batalla legal contra las obras nocturnas.

Por ahora, la orden ofrece un respiro provisional, pero no resuelve el choque entre el calendario de construcción municipal y las exigencias de quienes viven junto al terreno. La disputa plantea cómo cerrar Rikers sin trasladar a otra comunidad el costo de años de retrasos.

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