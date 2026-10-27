Nuevas tarjetas EBT con chip se darán a Nueva York para proteger beneficios SNAP

Nueva York prepara la entrega de tarjetas EBT con chip y tecnología de pago sin contacto para proteger a las familias que reciben beneficios SNAP. Se espera que la emisión comience a principios de 2027.

Cómo ayudarán las nuevas tarjetas

Las tarjetas EBT son las que utilizan los beneficiarios para pagar sus compras con SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Algunas personas también las usan para acceder a beneficios en efectivo.

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del estado, conocida como OTDA, sustituirá las tarjetas que dependen de una banda magnética por otras con chip y tecnología para pagar acercándolas al lector.

El objetivo es reducir el robo mediante dispositivos de skimming, los cuales son aparatos que los delincuentes colocan en lectores de tarjetas para copiar su información y usarla después sin autorización.

Durante el último año se presentaron en la ciudad de Nueva York más de 34,000 reclamaciones por beneficios SNAP robados, con pérdidas reportadas de aproximadamente $17.1 millones, según la información difundida por el senador estatal John Liu y la asambleísta Nily Rozic.

Cuándo llegarían y qué deben hacer las tiendas

OTDA prevé comenzar a emitir las nuevas tarjetas entre enero y marzo de 2027.

Su comisionada, Barbara C. Guinn, había planteado durante una audiencia legislativa un proceso de implementación de entre 12 y 18 meses.

Antes de que comience la entrega, las tiendas y otras entidades que aceptan EBT deberán preparar sus equipos.

La fecha establecida para completar las actualizaciones es el 1 de diciembre de 2026.

Ese plazo es para los comercios y las instituciones financieras. Incluye supermercados, mercados de agricultores, proveedores participantes del Programa de Comidas en Restaurantes y operadores de cajeros automáticos.

Las nuevas tarjetas no funcionarán en lectores o cajeros que no hayan recibido las actualizaciones necesarias.

Por ello, OTDA pidió a los negocios comunicarse con sus proveedores de equipos de pago.

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