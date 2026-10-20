Nueva York crea un equipo para ayudarte a conservar SNAP y Medicaid: cómo puedes solicitar la asistencia

Los neoyorquinos que temen perder la asistencia alimentaria de SNAP o su cobertura médica de Medicaid podrán recibir orientación gratuita proporcionada por el gobierno de la Ciudad a través de un nuevo equipo comunitario denominado Equipo de Recursos para la Salud y la Asequibilidad (HART).

El alcalde Zohran Mamdani anunció el lanzamiento del HART este lunes 19 de octubre. Su misión es orientar a los residentes para entender los cambios federales que afectan a ambos programas y conectarlos con otros recursos, incluidos apoyos para vivienda y facturas hospitalarias.

Según la Alcaldía, la ciudad destinará $3 millones del presupuesto del año fiscal 2027 a la iniciativa. HART priorizará a quienes ya perdieron beneficios alimentarios o están expuestos a perder su cobertura médica. La ciudad estima que hasta 900,000 residentes podrían estar en riesgo de perder Medicaid.

No obstante, recibir orientación no garantiza que una persona reúna los requisitos para SNAP o Medicaid ni sustituye las solicitudes, entrevistas y renovaciones que exige cada programa y tampoco crea un nuevo pago ni reemplaza las reglas de elegibilidad de SNAP o Medicaid.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

¿Quién puede recibir ayuda del equipo HART?

HART cuenta con trabajadores comunitarios capacitados que ayudarán a los residentes a inscribirse o mantenerse inscritos en programas de salud y asistencia alimentaria. También podrán conectarlos con recursos relacionados con vivienda, deudas médicas y otros gastos cotidianos.

El equipo priorizará los vecindarios donde hay residentes expuestos a perder su cobertura médica. Su personal cuenta con especialistas que hablan 13 idiomas de manera conjunta y trabaja con organizaciones comunitarias para acercar la información a las personas que más la necesitan.

Cómo pedir ayuda para conservar Medicaid

Los residentes que hayan perdido su seguro médico, teman perderlo o necesiten orientación para inscribirse pueden comunicarse con un consejero del Departamento de Salud de Nueva York.

Teléfono: 347-665-0214

347-665-0214 Información oficial: nyc.gov/medicaidhelp

nyc.gov/medicaidhelp Costo: La orientación de los consejeros municipales es gratuita y está disponible en varios idiomas

Los consejeros pueden ayudarte a revisar los requisitos, resolver dudas sobre la renovación y encontrar opciones de cobertura para quienes no tienen seguro.

Los nuevos requisitos federales de trabajo para determinados beneficiarios de Medicaid comenzarán el 1 de enero de 2027. Estos nuevos lineamientos obligarían a algunas personas de entre 19 y 64 años a demostrar que trabajan, estudian, participan en actividades autorizadas o cumplen las condiciones de una exención.

Entre las posibles exenciones figuran el embarazo, determinadas discapacidades y el cuidado de menores de 14 años o de personas con discapacidad. Las condiciones dependen de cada caso, por lo que conviene consultar la guía oficial de Medicaid de Nueva York.

Algunos adultos de entre 19 y 64 años deberán renovar su cobertura cada seis meses, en lugar de una vez al año. Mantener actualizados los datos de contacto y revisar las notificaciones oficiales puede ayudar a evitar que se pase por alto un trámite.

SNAP en Nueva York: dónde solicitar o renovar los beneficios

Por su parte, quienes necesiten solicitar SNAP, administrar su expediente o completar una recertificación pueden utilizar el portal municipal ACCESS HRA.

Después de presentar la solicitud o renovación, los beneficiarios deben completar la entrevista correspondiente y entregar los documentos que les solicite la administración. Enviar el formulario no significa que el trámite haya terminado.

Para recibir orientación sobre el proceso de SNAP, la ciudad publica estos canales:

Para completar la entrevista de SNAP después de presentar tu solicitud o recertificación, 718-762-7669

718-762-7669 Para consultas sobre tu expediente , llama al 718-557-1399

, llama al 718-557-1399 Solicitud y gestión del expediente: ACCESS HRA

ACCESS HRA Información oficial: guía de SNAP del Departamento de Servicios Sociales

Los requisitos dependen de las circunstancias de cada hogar, incluidos sus ingresos y composición. Los residentes deben revisar los avisos de su expediente y responder dentro de los plazos indicados.

¿Cómo pueden participar las organizaciones comunitarias?

HART trabaja con organizaciones comunitarias y voluntarios para difundir información y acercar la asistencia a los vecindarios. Sin embargo, el lanzamiento del programa no establece una convocatoria pública general para incorporarse al equipo como trabajador o voluntario.

Las organizaciones interesadas en organizar sesiones informativas o capacitaciones sobre los cambios de Medicaid pueden consultar las opciones publicadas por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre HART, SNAP y Medicaid en Nueva York

¿La ayuda de HART tiene costo?

La orientación de los consejeros municipales para inscribirse en un seguro médico o conservar la cobertura es gratuita. Para SNAP, los residentes pueden recurrir a los canales oficiales de la ciudad.

¿Debo haber perdido Medicaid para pedir orientación?

No. También puedes consultar si los nuevos requisitos podrían afectarte o si necesitas ayuda con una renovación.

¿HART entrega dinero directamente?

No se anunció un nuevo pago de HART. El equipo ofrece orientación y conexión con programas y servicios existentes.

¿Solicitar ayuda garantiza que conservaré SNAP o Medicaid?

No. La asistencia puede ayudarte a entender los requisitos y completar trámites, pero cada programa mantiene sus propias condiciones de elegibilidad.

Conclusión:

Si recibes SNAP o tienes Medicaid, revisa tus notificaciones oficiales, mantén actualizados tus datos de contacto y completa las renovaciones o entrevistas que te correspondan.

Si tienes dudas sobre los cambios federales, solicita orientación antes de que venza el plazo indicado en tu aviso. Entregar los documentos pendientes a tiempo puede ayudarte a prevenir interrupciones por trámites incompletos, pero no garantiza que conserves los beneficios si dejas de cumplir los requisitos.

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