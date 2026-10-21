Nueva York destina $26.4 millones para ayudar a más de 340,000 personas a obtener ayuda alimentaria

Nueva York invertirá $26.4 millones en orientación para que más de 340,000 personas puedan solicitar, obtener y conservar asistencia alimentaria. El programa Nutrition Navigators también ayudará a beneficiarios de SNAP a cumplir las nuevas reglas federales de trabajo.

Qué ayuda ofrecerán los orientadores

Los participantes recibirán una evaluación inicial para saber si podrían cumplir los requisitos de SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que ayuda a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos.

También tendrán apoyo para presentar solicitudes y entender cómo conservar sus beneficios.

La orientación incluirá otros programas: WIC, dirigido a mujeres, bebés y niños pequeños; Summer EBT, que ofrece ayuda alimentaria durante el verano; y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) supervisará esta iniciativa.

Nutrition Navigators reúne y amplía los servicios de dos programas anteriores de educación y orientación sobre SNAP, que terminaron el 30 de septiembre de 2026.

El apoyo estará disponible en todos los condados mediante 44 organizaciones comunitarias.

Habrá atención presencial y virtual; en 12 condados, Hunger Solutions New York proporcionará asistencia virtual.

Apoyo para conservar SNAP ante las nuevas reglas

La ley federal H.R. 1, firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025, hizo que más beneficiarios de SNAP deban cumplir requisitos de trabajo para seguir recibiendo ayuda para comprar alimentos.

Quienes estén obligados a cumplir esas reglas y no lo hagan solo podrán recibir SNAP durante tres meses en un periodo de tres años.

Los orientadores ayudarán a entender estas obligaciones y documentar su cumplimiento.

El estado también instruyó a las oficinas locales de servicios sociales a conectar a beneficiarios con empleos, apoyo para buscar trabajo y oportunidades de voluntariado.

Además, OTDA está difundiendo avisos y herramientas para explicar qué pasos deben seguir los beneficiarios, dónde pedir ayuda y cómo registrar su participación.

La agencia también capacita a las oficinas locales y comparte materiales con organizaciones comunitarias.

Por qué aumenta la inversión estatal

Desde el 1 de octubre de 2026, la aportación federal para cubrir los gastos administrativos de SNAP, incluida la orientación al público, bajó del 50% al 25%.

Nueva York aumentó los recursos estatales y locales para mantener y ampliar estos servicios.

La inversión incluye $4.4 millones para que Hunger Solutions New York capacite a proveedores, realice investigaciones, evalúe resultados y ayude a cumplir las normas.

Dónde encontrar ayuda

Entre las organizaciones financiadas están Voces Latinas, con $1,461,950; Hunger Free America, con $1,560,000; y Food Bank for New York City, con $400,793, para servicios en la ciudad.

Puedes consultar el directorio de Nutrition Navigators para localizar un proveedor según tu condado.

Sigue leyendo:

– IRS envía cartas sobre un apoyo de hasta $1,000 para el retiro: quiénes podrían recibirlo

– Nueva York crea un equipo para ayudarte a conservar SNAP y Medicaid: cómo puedes solicitar la asistencia

– Cancelan subsidios de Obamacare a personas con Medicaid: ¿qué pasa con su seguro?