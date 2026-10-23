Alcaldía de NYC crea sitio web para que afectados con pérdida de cupones SNAP y Medicaid no pierdan beneficios

Los recortes del Gobierno federal a programas vitales para miles de familias de bajos recursos y cambios en el acceso a cupones de alimentos SNAP y servicios de salud, a través de tijeretazos al Medicaid, tienen en estado de angustia a neoyorquinos que no saben qué hacer, pero la buena noticia es que existen alternativas para no quedarse “con una mano adelante y la otra atrás”.

Así lo recalcó este viernes el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras anunciar el lanzamiento de un sitio web, con opción en español, lleno de información útil, que busca que los neoyorquinos comprendan los nuevos requisitos laborales federales para acceder a programas, identificar exenciones y acceder a recursos de asistencia alimentaria, atención médica y empleo. La meta es evitar que los neoyorquinos pierdan beneficios de los que dependen.

El mandatario, quien recorrió en la mañana un complejo de viviendas públicas de NYCHA en El Bronx, donde anunció la reapertura de los centros comunitarios de cuidado infantil y de personas mayores en Edenwald Houses, advirtió que ante las nuevas barreras para acceder a beneficios esenciales, el sitio web NYC.gov/workrules servirá para dar luces y guiar sobre maneras de conservas las ayudas.

“La atención médica y una alimentación nutritiva son necesidades básicas que deben ser asequibles y accesibles para todos. Y mientras el gobierno federal dificulta que los neoyorquinos puedan poner comida en su mesa y obtener la atención médica que necesitan, nuestra administración está ayudando a las personas a conservar los beneficios de los que dependen”, dijo el burgomaestre.

Mamdani explicó que al responder a una serie de preguntas sobre edad, situación laboral, nivel educativo y otras circunstancias, los usuarios del sitio web pueden saber si están sujetos a los nuevos requisitos, si califican para una exención o si necesitan realizar gestiones adicionales para mantener su elegibilidad.

El sitio de internet también conecta a los neoyorquinos con líneas de atención telefónica sobre SNAP y Medicaid, bancos de alimentos, bolsas de trabajo, oportunidades de voluntariado autorizadas y el programa NYC Care de salud.

“Aquellas personas que hayan perdido sus beneficios, o que no califiquen para SNAP o Medicaid, pueden encontrar información sobre atención médica a bajo costo o sin costo a través del programa NYC Care —gestionado por NYC Health + Hospitals—, así como localizar puntos de asistencia alimentaria cercanos”, recalcó la administración municipal.

La Dra. Helen Arteaga, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad, mencionó que la nueva página web de recursos sobre SNAP y Medicaid forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Mamdani para ayudar a los neoyorquinos a no quedarse echados a su suerte con los cambios federales.

“Millones de residentes de la ciudad de Nueva York dependen de programas de asistencia pública esenciales, como Medicaid y SNAP, para acceder a alimentos nutritivos y atención médica asequible. El gobierno federal debería facilitar, y no obstaculizar, el acceso de las personas a estos beneficios”, dijo la funcionaria. “Nuestra administración lucha por proteger a los neoyorquinos, conectarlos con los servicios que necesitan y garantizar que nadie pierda el acceso a un apoyo fundamental simplemente porque navegar por el sistema resulta demasiado difícil”.

Erin Dalton, comisionada del Departamento de Servicios Sociales, destacó que muchos neoyorquinos podrían cumplir los requisitos para no perder los programas, a través de exenciones, sin saberlo y la página web ayuda a identificar dichas exenciones. Asimismo suministra opciones para quienes han perdido sus beneficios o no reúnen los requisitos para acceder a SNAP o Medicaid, con alternativas de apoyo.

“Mientras Washington impone nuevas barreras entre las familias y los alimentos y la atención médica de los que dependen, la Ciudad de Nueva York da un paso al frente con este nuevo recurso que se suma al trabajo que nuestras agencias han realizado de manera conjunta para evitar que más de 220,000 neoyorquinos pierdan los beneficios del programa SNAP debido a las nuevas normas federales”, manifestó la Comisionada. “Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para ayudar a quienes perdieron sus beneficios a volver a inscribirse y mantenerse conectados”.

La Ciudad recordó que a partir del 1 de enero de 2027 los nuevos requisitos laborales federales para Medicaid, junto con normas adicionales sobre documentación, podrían poner a cerca de 900,000 neoyorquinos en riesgo de perder su cobertura médica.

Asimismo revelaron que “ya han logrado ayudar a más de 220,000 neoyorquinos en riesgo de perder los beneficios del programa SNAP, reduciendo en un 65% el número de personas que, según las proyecciones, iban a perder dicha asistencia. Más del 98% de los beneficiarios de SNAP que cumplían con los requisitos lograron mantener su acceso a la ayuda alimentaria”.

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