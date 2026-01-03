¿Cómo EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela?

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que la operación este sábado para capturar a su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, no dejó muertos.

En una entrevista con Fox News, Trump indicó que piensa que nadie resultó muerto en la emboscada, aunque personal estadounidense habría resultado herido durante la intervención esta madrugada.

“Creo que no tuvimos ninguna baja mortal, debo decirlo, porque un par de hombres resultaron heridos. Pero regresaron y, al parecer, se encuentran en buen estado”, declaró el presidente.

“No perdimos ningún avión. Todos regresaron, los recuperamos todos. Uno de ellos, un helicóptero, resultó bastante dañado, pero lo recuperamos”, añadió.

Según el relato del republicano, Maduro se encontraba en una “fortaleza” con amplia seguridad cuando fue capturado.

“Y de repente se abrió la oportunidad y dijimos: ‘¡Adelante!’”, indicó Trump.

A juzgar por el magnate, “todo fue perfecto”.

La operación habría sido encabezada por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de la cama.

Sin embargo, Trump, se ha negado a confirmar si ese fue el organismo encargado de la detención.

Ambos se encuentran rumbo a Nueva York en el USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra estadounidenses que había sido desplegado cerca de Venezuela recientemente.

En la Gran Manzana, enfrentarán cargos de narcoterrorismo. Serán juzgados en el Distrito Sur de Nueva York. Trump reveló que la detención de Maduro inicialmente estaba pautada para realizarse cuatro días antes, pero debido al mal tiempo tuvo que retrasarse.