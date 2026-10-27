Tu cuerpo necesita potasio y estas 5 señales lo confirman

Cuando los niveles de potasio disminuyen de la sangre de manera drástica, podrías experimentar una condición llamada hipopotasemia. Esta va acompañada de señales que, si bien son evidentes, cuesta asociarlas con una deficiencia del mineral.

Algunos de estos signos van desde el cansancio hasta alteraciones potencialmente peligrosas del ritmo cardíaco. El doctor Kaustubh Dabhadkar, cardiólogo especializado en medicina preventiva, recalca que el potasio forma parte de todas las células de cuerpo, por lo que es un nutriente que no debe descuidarse.

Según destacan Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos El potasio es esencial para que los músculos se contraigan, los nervios transmitan señales y los riñones funcionen correctamente. Además, ayuda a regular el equilibrio de líquidos y participa en el control de la presión arterial.

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5 señales que arroja tu cuerpo cuando necesitas potasio

1. Sientes mucha sed o boca seca

Después de hacer ejercicio, sudar intensamente o pasar tiempo bajo el sol, la sed y la sequedad bucal pueden indicar deshidratación. En determinadas circunstancias, la pérdida de líquidos también puede alterar los niveles de electrolitos, incluido el potasio.

No obstante, estos síntomas tienen múltiples causas y no permiten determinar si necesitas más cantidad de este mineral. Si se acompañan de vómitos o diarrea persistentes, es importante consultar a un profesional sanitario.

2. Experimentas palpitaciones o latidos irregulares

El potasio interviene en las señales eléctricas que mantienen el ritmo del corazón. Cuando sus niveles son demasiado bajos, pueden producirse palpitaciones o alteraciones del ritmo cardíaco.

“Los niveles bajos de potasio pueden provocar latidos cardíacos adicionales, lo que puede causar palpitaciones”, explica el doctor Dabhadkar.

De acuerdo con Medline Plus, si las palpitaciones aparecen junto con dolor en el pecho, dificultad para respirar, desmayo o mareos intensos, busca atención de emergencia.

3. Tienes calambres, espasmos o debilidad muscular

Los calambres frecuentes, las contracciones involuntarias y la debilidad pueden estar relacionados con una alteración de los electrolitos. El potasio es necesario para el funcionamiento normal de los músculos, por lo que una deficiencia importante puede dificultar sus contracciones.

Estos síntomas también pueden deberse al esfuerzo físico, la deshidratación u otras condiciones. Si son persistentes o intensos, conviene evaluarlos médicamente.

4. Sufres estreñimiento

El sistema digestivo necesita contracciones musculares para desplazar los alimentos y los residuos a través del intestino. Una hipopotasemia puede interferir en ese movimiento y contribuir al estreñimiento.

Si el problema persiste, no conviene asumir que se debe a una falta de potasio: la alimentación, ciertos medicamentos y distintas enfermedades también pueden provocarlo.

5. Te sientes fatigado o más débil de lo habitual

El cansancio y la falta de fuerza figuran entre los síntomas de los niveles bajos de potasio. Cuando la deficiencia es importante, los músculos pueden perder capacidad para funcionar normalmente.

La fatiga, sin embargo, también puede relacionarse con falta de sueño, anemia, infecciones y otros problemas de salud.

El diagnóstico de hipopotasemia requiere un análisis de sangre, así que evita tomar suplementos de potasio por tu cuenta, ya que el exceso también puede ser peligroso. Lo más conveniente es consultar con un profesional.

Para favorecer una alimentación rica en potasio, puedes incluir alimentos como papas, frijoles, espinacas, tomates, aguacates, plátanos y yogur.

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