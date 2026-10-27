Yina es la segunda eliminada de “Juego de Villanos”

Una de las villanas que más dio de qué hablar en los primeros capítulos perdió su brillo rápidamente y se convirtió en la segunda eliminada de “Juego de Villanos”, el nuevo reality de la cadena Telemundo. Se trata de Yina Calderón, quien no pudo convencer a los que tenían la potestad de votar para continuar en el reality.

La panelista perdió la batalla con Alicia Machado, su principal rival dentro de la casa, y también con Arleth, otra de las condenadas que finalmente sigue en competencia.

Yina Calderón se fue con su poema

Desde que se enteró de que estaba condenada, Yina hizo todo lo posible por ganarse su salvación, tratando de sobornar a los chicos con su grupo de compañeras, modelando en trajes de baño y otras acciones con el objetivo de seguir participando en esta primera temporada de “Juego de Villanos”.

No obstante, parece ser que no tuvo cabida entre tantos villanos que están dejando ver su maldad, como es el caso de Sergio Mayer, quien irónicamente le dedicó un poema antes de que se llevara a cabo el proceso de eliminación, el cual le cayó bastante mal a Calderón.

¿Aleska Génesis y Alicia Machado harán las paces tras la salida de Yina?

Yina protagonizó la primera discusión del reality con Alicia Machado y, posteriormente, encontró en Aleska Génesis una aliada para tratar de hacerle la “vida imposible” a Machado.

Sin embargo, siendo la villana en el trono (supervillana) en esta oportunidad, Génesis le dejó saber a Alicia que quería hacer las paces y, aunque no tuvo una respuesta clara, todo parece indicar que con la salida de Calderón, esa “rivalidad” entre las venezolanas pudiera quedar como un capítulo del pasado.

A medida que pasan los días, no todos los villanos se pelean, algunos buscan crear alianzas y otros planifican su estrategia para jugar solos, pero nadie se confía de nadie.

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