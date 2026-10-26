Recaudación de “You Can See Everything” aumenta durante su segundo fin de semana

El fin de semana pasado, se estrenó el documental “You Can See Everything” y logró alcanzar un récord para una producción de este tipo. Ahora, durante su segundo fin de semana, ha logrado aumentar su recaudación.

Según reportes, la recaudación del documental en salas de cine aumentó un 25%. Alcanzó los $19.5 millones de dólares en 2,600 salas de cine de Norteamérica. Con la suma de los dos fines de semana, la producción de A24 alcanzó los $45.1 millones de dólares solo en taquilla estadounidense.

“You Can See Everything” fue dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Ambos cineastas grabaron los días previos a que Elizabeth Holmes se entregara para cumplir con la sentencia de 11 años y tres meses de prisión.

Por otro lado, este fin de semana la película “Clayface” movió personas al cine y logró alcanzar los $24 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos.

Comienza su camino a los Premios Oscar

En medio de su éxito en taquilla, el documental “You Can See Everything” ha comenzado a sonar para la temporada de premios que está por comenzar. Incluso, se ha dicho que podría tener presencia en categorías fuera de la de Mejor Documental, apuestan a que podría convertirse en una nominada a Mejor Película para los Premios Oscar.

La apuesta de muchas críticas de cine también ha generado debate sobre pasados documentales que debieron haber sido nominados para Mejor Película.

En una publicación hecha por “Variety” se hizo una lista de 20 documentales, estrenados en los últimos 40 años, que deberían haber obtenido al menos la nominación. Los documentales que ocupan los cinco “Paris is Burning” (1990), “The Thin Blue Line” (1988), “Hoop Dreams” (1994), “Bowling for Columbine” (2002) y “Stories We Tell” (2012).

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