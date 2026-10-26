Chris Brown es condenado a ocho meses de prisión

Este lunes 26 de octubre, un tribunal de Reino ha dictado sentencia contra Chris Brown. El juez lo sentenció a 8 meses de prisión, pero no está obligado a cumplirla, pero estará bajo supervisión durante todo un año.

Esta sentencia se da meses después de que el cantante se declarara culpable de las acusaciones. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Reino Unido. Por haberse declarado culpable, la fiscalía accedió a retirar cargos más graves de agresión, intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva.

Durante la mañana, en Europa, de este 26 de octubre el juez Tony Baumgartner dijo: “Tomo en cuenta su empleo y su dilatada trayectoria en la música. Su fama, éxito comercial y prestigio profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”.

Sin embargo, Brown no deberá cumplir con la condena de ocho meses en prisión, porque el mismo juez le otorgó una suspensión de la pena durante 12 meses, también conocida como “condena condicional” o “pena en suspenso”.

Una suspensión de pena bloquea la obligación de entrar a la cárcel, pero da paso a que las autoridades tengan bajo supervisión al cantante. Para evitar entrar a prisión, durante 12 meses Brown no podrá cometer otros crímenes y cumplir con las otras condiciones que haya fijado el Tribunal de la Corona de Southwark.

¿Por qué Chris Brown fue sentenciado?

La sentencia de ocho meses de prisión le fue otorgada a Chris Brown por haber participado en una pelea en una discoteca de Londres, en febrero de 2023.

Según alegó la fiscalía, el cantante agredió a Abraham Diaw en un ataque “brutal y sin provocación”. Durante todo el caso, se explicó que Brown golpeó a la víctima dos veces en la cabeza con una botella de tequila.

Claire Campbell, fiscal principal del Servicio de la Fiscalía de la Corona, dijo: “Se trató de un ataque brutal y sin provocación por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima en la cabeza dos veces”.

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