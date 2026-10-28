Los Milwaukee Brewers son campeones de las Grandes Ligas por primera vez en la historia

Los Milwaukee Brewers se proclamaron campeones de las Grandes Ligas por primera vez en su historia tras derrotar este martes 4-1 a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field.

Guiados desde el montículo por una sólida actuación del joven abridor Jacob Misiorowski, quien retiró cinco entradas en blanco permitiendo apenas un imparable, el pitcheo de Milwaukee combinó esfuerzos junto al relevo de Abner Uribe, J.C. Romero y Trevor Megill para contener por completo a los bateadores de Tampa Bay.

La joya del campeonato fue firmada desde el montículo por Misiorowski. El abridor diestro maniató a los bates de Tampa Bay durante 5.2 entradas de absoluto dominio en blanco con dos ponches y envíos de hasta 101.3 mph, adjudicándose la victoria decisiva pese a retirarse de forma preventiva en el sexto acto tras resentirse de la pierna izquierda. JoJo Romero, Abner Uribe y Trevor Megill completaron el trabajo de pitcheo, conteniendo la tardía reacción de los Rays en la baja de la novena entrada.

La ofensiva de los Brewers abrió el marcador en el segundo episodio tras un sencillo remolcador de Cooper Pratt, ampliando la ventaja en la quinta entrada con imparables productores de David Hamilton y un doblete impulsor de William Contreras en el sexto tramo.

Por otro lado, el infielder novato Cooper Pratt bateó un sencillo remolcador en la segunda entrada y un elevado de sacrificio en la sexta para liderar el ataque junto a impulsadas clave de David Hamilton y William Contreras.

Pratt igualó así el récord histórico de siete carreras producidas para un novato en una Serie Mundial (establecido originalmente por Gil McDougald en 1951), mientras que el venezolano Jackson Chourio sumó su 11.º imparable de la serie para coronar un Clásico de Otoño inolvidable para la entidad de Wisconsin.

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