Miss Universo: documental que expone fraude en el triunfo de Fátima Bosch estrenará en HBO

El próximo 12 de noviembre, HBO estrenará un documental en el que se expone la investigación hecha por el periodista español Jordi Martín tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el Miss Universo 2025. El estreno de esta producción se dará pocos días antes de que se lleve a cabo el Miss Universo 2026.

En el documental, dirigido por Patt McGee, están las pruebas de que hubo fraude en el certamente, el cual el año pasado se celebró en Bangkok, Tailandia.

Una de las pruebas que se compartirá es la grabación de una llamada del exjurado Omar Harfouch, quien renunció a su papel en el concurso poco antes de la gala final en la que Bosch fue coronada. En estas grabaciones, otorgadas por el mismo Harfouch, se escucha, supuestamente, a Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, decir que la única que podría ganar el concurso sería Miss México.

En estos días previos al estreno, el periodista ha dado entrevistas en las que da algunos detalles sobre lo que le llevó a iniciar esta investigación, pues estaba en Bangkok y, desde allá, fue testigo de todos los comentarios en redes sociales que se generaron después de que se compartiera el resultado.

En una entrevista que Martín le dio a un programa de radio venezolano, dijo: “Miss Venezuela, en este caso Stephany Abasali, escuchará con sus propios oídos por qué no ganó en Tailandia. Y no ganó por no ser la más bella. No ganó, según Raúl Rocha, por ser una persona indisciplinada y porque él dio la orden de que no ganase”.

El Miss Universo 2026 se celebrará en Puerto Rico el próximo martes 24 de noviembre, por lo que habrá que esperar si el estreno del documental afecta de alguna manera el desarrollo del certamen, donde competirán 120 países.

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