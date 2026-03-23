Victoria Kjær, Miss Universo 2024, se convierte en dueña de la franquicia en Dinamarca

Victoria Kjær, Miss Universo 2024, se convirtió en la nueva dueña de la franquicia del Miss Universo en Dinamarca. Con tan solo 22 años, la modelo danesa hizo un audaz movimiento y su nueva posición tiene como objetivo darle una nueva perspectiva al certamen en su país natal.

Kjær hizo historia como la primera modelo danesa en ganar el Miss Universo, un triunfo que trajo inmensa alegría a su país. Tras su reinado, la modelo ahora inicia su faceta como empresaria al ponerse al frente de la organización.

La organización de Miss Universo confirmó la noticia en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. La empresa destacó el valor que tendrá Kjær al frente del Miss Universo en Dinamarca. Gracias a su experiencia reciente como Miss Universo, Kjær planea aportar una visión centrada en el empoderamiento, la inclusión y el desarrollo integral de las participantes.

“Esta transición marca un nuevo capítulo importante, no solo para mí, sino para Miss Universe Denmark en su totalidad”, expresó la exreina de belleza. “Me comprometo a impulsar y apoyar a la próxima generación de mujeres, brindándoles las herramientas, la confianza y las oportunidades para generar un impacto significativo tanto a nivel nacional como global”, afirmó Kjaer.

En el comunicado oficial de la organización Miss Universo, se especifica que el objetivo de Kjær “es crear una plataforma que no solo celebre la belleza, sino que también promueva la inteligencia, la individualidad y el impacto social”.

A través de su cuenta de Instagram, la organización Miss Universe Dinamarca celebró la nueva posición de Kjær . “Victoria encarna todo lo que representa una verdadera reina: gracia, bondad, humildad y belleza con propósito. Su trayectoria sigue inspirándonos y nos enorgullece que lidere esta nueva etapa”

Como parte de la nueva directiva se encuentra Nikoline Uhrenholt Hansen, Miss Dinamarca Universo 2023.

En 2024, Victoria Kjaer Theilvig se coronó como Miss Universo durante la 73.ª edición del concurso, que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. Su triunfo fue un hecho histórico, ya que se convirtió en la primera danesa en alzarse con la corona del certamen de belleza universal.

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