La jamaiquina Gabrielle Henry reaparece con mensaje en redes tras fuerte caída en el Miss Universe

La modelo jamaiquina Gabrielle Henry, quien sufrió un aparatoso accidente cuando concursaba en el Miss Universo, ha compartido un carrusel de fotos en el que habló de su recuperación.

Desde la cama de un hospital, la ex reina de belleza dijo que este momento de recuperación ha sido difícil para ella.

“Esta temporada ha redefinido la restauración y renovación para mí. En un momento en el que sólo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede descubrir una profundidad de fuerza que no sabías que poseías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras todavía estoy en el viaje”, indicó.

La publicación de Gabrielle Henry, Miss Jamaica

Además de esto, dedicó un mensaje a todo el personal de salud que la ha atendido. “Estoy profundamente agradecido a los profesionales de la salud que continúan guiándome hacia adelante. Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha jugado un papel vital. Su cuidado, precisión y estímulo constante me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita la intención de estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarle a avanzar, paso a paso, hacia el más alto”, afirmó.

La joven, quien cayó de varios metros de altura mientras desfilaba, fue un caso que generó conmoción, ya que sufrió graves lesiones.

Fátima Bosch, la Miss Universo actual, reaccionó al mensaje de su compañera, a quien le deseó una pronta recuperación. “Te quiero mucho, hermana. Eres fuerte, eres valiente, y siempre estás en mis oraciones. Dios te bendiga siempre”, dijo.

