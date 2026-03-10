Fátima Bosch habla sobre los ataques y amenazas que recibió tras su triunfo como Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se sinceró sobre los ataques que ha recibido en redes sociales tras su polémico triunfo en el certamen de belleza.

Durante una entrevista con Lucho Borrego para el programa ‘Siéntese quien pueda’, la modelo mexicana se refirió a lo arduo que ha sido lidiar con las críticas, los constantes cuestionamientos por la transparencia de su triunfo e incluso ha recibido amenazas de muerte.

La tabasqueña confesó que, tras recibir tantas críticas y comentarios perjudiciales, comenzó a dudar de sí misma con el tiempo.

“Están estos misólogos que solo promueven el odio a la mujer y eso es ser un misógino y eso es violencia. Me mandaban mensajes diciéndome, ‘Por favor, mátate esta noche’, ‘Eres un asco’. A mí me deseaban tantas cosas violentas que empecé a creerme las cosas que me decían, yo decía: ‘¿Y si no soy suficiente?’. Por eso tienes que tener la idea muy clara de quién eres y tu valor, para que cuando el mundo, en el cual hay mucha oscuridad, quiera venir a definirte, no te dejes”, confesó.

Fátima Bosch también se refirió a momentos incómodos que ha vivido en espacios públicos. Puso como ejemplo la entrevista en Telemundo de la cual decidió retirarse del estudio luego de que fue cuestionada sobre las acusaciones de fraude en su triunfo como Miss Universo.

“Lo que pasó en esa cadena de televisión, obviamente son muy listos, querían views, me hubieran avisado y habríamos hecho un baile o algo así… Mucha gente busca foco con mi nombre y eso es muy bajo”, comentó.

También mencionó otro momento incómodo que vivió recientemente. Tuvo que defender su título tras ser acusada por una psicóloga durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard University. Allí fue invitada a hablar sobre la evolución de los concursos de belleza y el papel de la mujer en la sociedad actual.

La psicóloga mencionó las acusaciones de fraude y falta de transparencia que marcaron el triunfo de Bosch en el Miss Universo y le cuestionó el motivo por el que no renunció a la corona.

“Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar”, dijo frente al auditorio ante ese cuestionamiento.

