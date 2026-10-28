¿Te redujeron las horas de trabajo? Podrías recibir parte del seguro de desempleo

Si trabajas menos horas puedes tener acceso al seguro de desempleo. En Nueva York, quienes han perdido parte de su jornada laboral pueden recibir una porción de ese beneficio mientras siguen trabajando, siempre que cumplan los requisitos de ingresos y elegibilidad.

Quiénes pueden recibir desempleo parcial

El Departamento de Trabajo de Nueva York indica que esta ayuda puede corresponder a trabajadores cuya jornada se redujo por causas ajenas a su voluntad.

Para recibirla, deben cumplir las condiciones del seguro de desempleo, trabajar dentro del límite permitido y ganar menos que el monto máximo semanal establecido por el estado.

El cálculo considera las horas trabajadas durante la semana, en lugar de descontar automáticamente una parte del beneficio por cada día que la persona acudió a trabajar.

También se revisa el salario bruto. Es decir lo ganado antes de impuestos y otras deducciones.

Aunque trabajes pocas horas, superar el límite de ingresos puede dejarte sin pago esa semana.

Qué porcentaje del beneficio puedes cobrar

Los porcentajes se aplican al beneficio semanal de desempleo que te hayan aprobado, no a tu sueldo:

–De 0 a 10 horas: conservas el 100% del beneficio semanal.

–De 11 a 16 horas: recibes el 75%.

–De 17 a 21 horas: recibes el 50%.

–De 22 a 30 horas: recibes el 25%.

–Con 31 horas o más: no corresponde pago semanal, conforme a las reglas de cómputo del departamento.

La distribución de esas horas entre distintos días no determina por sí sola la reducción.

Es decir que trabajar un total de 10 horas repartidas entre cuatro días permite conservar el beneficio completo, si también cumples el requisito de ingresos.

Por ejemplo, si te aprobaron un beneficio de desempleo de $400 por semana y trabajas 20 horas, recibirías el 50% de ese beneficio, que son $200.

Esa cantidad se sumaría al sueldo que ganaste por trabajar esas horas, siempre que tus ingresos no superen el límite permitido.

Si la semana siguiente trabajas solo 10 horas, podrías recibir los $400 completos del seguro de desempleo, además de tu sueldo, aunque hayas repartido esas horas entre varios días.

Cómo informar las horas trabajadas

Cada semana debes confirmar tu situación para solicitar el pago, por internet o mediante el sistema telefónico automatizado. Este trámite se conoce como certificación semanal.

Aunque el cálculo utiliza horas, el sistema todavía pregunta cuántos días trabajaste.

Debes responder usando estas equivalencias: hasta 10 horas representan 0 días. De 11 a 16 horas, un día. De 17 a 21 horas, dos días. De 22 a 30 horas, tres días, y desde 31 horas, cuatro días.

Para sumar las horas, se cuenta un máximo de 10 por cada día calendario y se redondean las fracciones hacia arriba.

Dónde iniciar el trámite

Puedes presentar una solicitud desde el portal de desempleo de Nueva York.

El departamento recomienda hacerlo durante la primera semana de desempleo total o parcial, porque esperar puede ocasionar la pérdida de beneficios.

Presentar la solicitud permite determinar si calificas y cuánto te corresponde.

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