Latin Grammy 2026: conoce quiénes serán los cinco anfitriones de la ceremonia

Esta semana, la Academia Latina de la Grabación anunció quiénes serían los anfitriones de esta nueva edición de los Latin Grammy. Los seleccionados en esta ocasión han sido Alejandra Espinoza, Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Emmanuel Palomares e Isadora.

De los cinco elegidos, Emmanuel Palomares e Isadora tendrán su gran debut en esta premiación, pues nunca han cumplido con este papel. Isadora fue nominada por primera vez a los Latin Grammy el año pasado; también es conocida por ser la hija de Chayanne.

Por otro lado, Palomares es popular actualmente entre el público latino porque es el protagonista de la telenovela “Tierra de amor y coraje”, la cual emite Univision en horario estelar.

Aunque se han ido compartiendo detalles de la ceremonia poco a poco, también se sabe que habrá espectáculos musicales a cargo de Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera y Sofía Reyes, entre otros.

También se ha anunciado que durante esta edición 27 de los Latin Grammy se hará un homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez para celebrar su centenario. Seguro, varios artistas se encargarán de interpretar sobre el escenario varios de los éxitos musicales que Jiménez compuso.

Por ejemplo, entre las canciones que compuso están: “El Rey”, “La Media Vuelta”, “Ella”, “Si nos dejan”, “Camino de Guanajuato”, “El Jinete”, “Paloma Querida”, “Amanecí en tus brazos”, entre otras canciones que forman parte de la cultura popular latina.

Además de la ceremonia oficial que será transmitida en vivo, Univision también está preparando una sección especial llamada “Noche de Estrellas” que, en palabras de la misma cadena televisiva, será “una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, acceso detrás de cámaras, deslumbrantes momentos de moda y más”.

Por otro lado, también se ha explicado que “el pre-show presentará un resumen de todas las actividades del Latin Grammy en los días previos a la gala, además de un paquete especial sobre los nominados a Mejor Nuevo Artista. La audiencia también podrá ver entrevistas a los primeros ganadores del Latin Grammy”.

Sigue leyendo:

• Joy anuncia fechas en EE.UU. para su gira en solitario durante el 2027

• Chiquis Rivera adelanta que podría estrenarse como madre en 2027

• Yina es la segunda eliminada de “Juego de Villanos”