Chiquis Rivera adelanta que podría estrenarse como madre en 2027

A lo largo de su vida, Chiquis Rivera ha pasado por varias relaciones amorosas que se conocieron públicamente y algunas fueron duraderas. No obstante, todavía no se ha dado la oportunidad como madre y recientemente habló al respecto en el programa de “El Gordo y La Flaca”.

De hecho, actualmente la hija de la “Diva de la banda”, Jenni Rivera, tiene un par de años de casada con el fotógrafo Emilio Sánchez y cuentan con cinco años de relación.

Chiquis Rivera adelanta que podría estrenarse pronto como madre

Mediante unas declaraciones recientes, la cantante estadounidense dejó claro que le gustaría ser madre por primera vez en 2027, año en el que cumpirá 42 vueltas al sol y seis años junto a su esposo.

“He tomado estos últimos dos años en particular para prepararme lo más que pueda. Me encantaría, este 2027 me encanta”, destacó Chiquis, a lo que añadió: “Soy muy de números, así que lo que Dios quiera“.

Lo llamativo es que, mediante sus declaraciones, su rostro resplandecía en brillo, con una especie de felicidad adelantada, motivada por el deseo de tener a su primer hijo en el año venidero.

Chiquis ha sido bastante selectiva

Desde que su vida tomó una fuerza mayor a nivel público, Chiquis ha sido conocida con tres relaciones previas a la de su actualidad y dos de ellas por más de tres años.

Eso habla de la capacidad de selección de Rivera para decidir quién debe ser el mejor candidato para formar una familia y que sea el mejor padre posible para su declarado hijo.

Lo cierto es que en la actualidad cuenta con una relación estable, en la que se le nota muy feliz y, de acuerdo a sus declaraciones, Chiquis lo ve como el momento indicado para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la estirpe Rivera.

Sigue leyendo: