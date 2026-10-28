Joy anuncia fechas en EE.UU. para su gira en solitario durante el 2027

Al mismo tiempo que cumple con las últimas fechas de shows programados para el 2026, Joy Huerta ha anunciado su tour por Estados Unidos para el año que viene. Hay que destacar que esta nueva gira la hará en solitario, pues su hermano Jesse Huerta anunció que salía del proyecto hace unas semanas.

Pese a la separación del dúo de mexicanos, Joy ha prometido a los fanáticos que seguirá haciendo música y presentándose en vivo. Ella ha sido la voz del proyecto musical desde su fundación en 2005.

La nueva gira que llevará a cabo Joy se llama “El amor de México” y comenzará el 12 de febrero en Toluca. Durante un mes, la cantante de 40 años estará recorriendo México.

Ahora, también ha compartido las fechas para el recorrido por Estados Unidos, el cual comenzará el 9 de abril en Denver. “El amor de México” en Estados Unidos incluye shows en al menos 13 ciudades del país; por ahora, no está Nueva York incluida en la lista. La última fecha programada es la del 2 de mayo en Houston, Texas.

En el cartel donde promocionan las fechas sigue apareciendo el nombre del dúo: Jesse & Joy, aunque ahí mismo se hace la aclaratoria de que Jesse no será parte de estos conciertos.

Además de la gira, Joy no ha anunciado por los momentos el lanzamiento de un nuevo álbum. La última producción publicada por el dúo mexicano fue “Lo que nos faltó decir”, lanzada en mayo del año pasado. Este 2026 lo enfocaron en dar conciertos en vivo que incluían canciones de ese álbum y varios de los éxitos que han alcanzado durante su carrera.

Sigue leyendo:

• Chiquis Rivera adelanta que podría estrenarse como madre en 2027

• Yina es la segunda eliminada de “Juego de Villanos”

• Hija de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas quiere seguir los pasos de sus padres