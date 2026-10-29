Video: Cristiano Ronaldo quedó a 15 goles de los 1,000 tras anotar un triplete con Al-Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su vigencia con un triplete en apenas 15 minutos para Al-Nassr, en el partido ante Al Kholood por la liga de Arabia Saudita.

El delantero fue protagonista de una ráfaga goleadora que le permitió alcanzar los 985 tantos oficiales en su carrera profesional y quedar cada vez más cerca de una marca histórica: los 1000 goles.

A sus 41 años, CR7 continúa ampliando sus registros y alimentando la expectativa por alcanzar una cifra que pocos imaginaban posible. Con tres conquistas en un lapso muy breve, volvió a dejar en claro que mantiene intacto su instinto goleador.

Con 985 goles, Cristiano necesita convertir 15 veces más para llegar a los 1000, uno de los grandes objetivos de la etapa final de su carrera.

Su equipo, Al Nassr, se impuso 5-3 ante Al Kholood por la 12da. fecha de la Saudi Pro League, donde comparte el primer puesto con Al Qadsiah, que tiene un partido jugado más. El equipo del Bicho sumó su cuarta victoria consecutiva y se mantiene imbatible en condición de local.

Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2008, elegido el mejor de la historia

El Balón de Oro conquistado por el portugués Cristiano Ronaldo en 2008, por delante del argentino Lionel Messi y del español Fernando Torres, fue elegido el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT) en una votación popular, anunció la organización del galardón.

La edición de 2008, cuando el delantero militaba en Manchester United, encabezó las preferencias de los aficionados, por delante del Balón de Oro de Messi de 2012 y del que Cristiano Ronaldo obtuvo en 2017, ya como jugador del Real Madrid.

Los premios de ambos futbolistas dominan los once primeros puestos de la clasificación, hasta la aparición del brasileño Ronaldo Nazário, cuyo Balón de Oro de 2002 es el primero de otro jugador en la lista.

?? OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. ? pic.twitter.com/gr3nYytkiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

El galardón de 2008 fue el primero de los cinco Balones de Oro conquistados por Cristiano Ronaldo, que volvió a recibirlo en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi, por su parte, es el futbolista más laureado en la historia del premio, con ocho distinciones obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Agradeció a los fanáticos

Cristiano Ronaldo agradeció el apoyo de sus seguidores en Instagram luego de que un informe técnico sobre el B.O.A.T. —Ballon d’Or of All Time— señalara que miles de usuarios emitieron votos pagos y repetidos en el certamen virtual que lo ubicó por encima de la temporada 2012 de Lionel Messi.

“El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes”, escribió el delantero portugués en su cuenta oficial. El mensaje fue publicado en medio de cuestionamientos al mecanismo de votación, que permitía sufragar más de una vez mediante un pago de un euro por cada emisión.

Football belongs to the fans! Thank you to all the fans around the world, the Ballon D’Or of All Time is also yours. pic.twitter.com/S0sLDNiUUY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 29, 2026

La publicación puso el foco en el respaldo de su comunidad digital y llegó cuando la discusión ya se había instalado alrededor de la validez simbólica del resultado. El reconocimiento enfrentó el desempeño de Ronaldo con el Manchester United en 2008 y la campaña de Messi en 2012, dos temporadas que suelen ocupar un lugar central en los debates sobre los mejores rendimientos individuales de la era reciente.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el funcionamiento de la plataforma, 5.009 usuarios pagaron por más de un voto. El informe desglosó que 4.665 personas sufragaron entre dos y cuatro veces, mientras que otras 300 emitieron entre cinco y nueve votos. El grupo más reducido estuvo compuesto por 44 usuarios que acumuló entre 10 y 26 votos individuales.

Seguir leyendo:

Cristiano Ronaldo aparece en preconvocatoria de Portugal para la Nations League

Cristiano Ronaldo llega a 981 goles en triunfo de Al Nassr ante PFC Neftchi [Video]

Cristiano Ronaldo recibe duro castigo por la Federación de Portugal tras abandonar la selección