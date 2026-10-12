Cristiano Ronaldo llega a 981 goles en triunfo de Al Nassr ante PFC Neftchi [Video]

Cristiano Ronaldo ha hecho del enfrentamiento con Jorge Jesus su principal fuente de motivación camino al millar del goles. Se reivindicó el pasado fin de semana para poner fin a una racha de tres partidos consecutivos sin marcar… y volvió a ‘mojar’ en el triunfo de Al Nassr frente al Neftchi (3-1) en la segunda jornada de la Champions asiática. En su cuenta personal ya ondean 981 tantos oficiales.

El gol de Cristiano Ronaldo llegó durante el partido entre Al Nassr y Neftchi, que se celebró el lunes por la noche en el Al Awal Park de la capital Riyad, como parte de la segunda ronda de la competición de la región oeste en la Liga de Campeones de la AFC Elite para la temporada 2026-2027.

Con sus tantos, el ‘Bicho’ sigue rompiendo marcas, liderando los registros goleadores del club en el torneo y demostrando que, pese al paso de los años, su ambición por seguir haciendo historia permanece intacta.

Cada vez más cerca de los 1,000

El conjunto de Riad saltó al campo con un once estelar comandado por Cristiano, acompañado en el frente de ataque por João Félix y Sadio Mané. A pesar de sufrir la baja tempranera del francés Kingsley Coman por lesión al minuto 12, el equipo local no sacó el pie del acelerador y dominó el 65% de la posesión del esférico

El marcador se inauguró al 33′ gracias a una gran definición del brasileño Ângelo Gabriel. Nueve minutos más tarde, apareció la máxima figura de la noche: Cristiano Ronaldo aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de las redes, decretando el 2-0 transitorio antes del descanso y sumando el gol número 981 de su carrera profesional.

??| WHAT A GOLAZOOOO FROM CRISTIANO RONALDO!!!! 981 GOALS!!!!!



19 MORE GOALS TO 1000!!!!!! pic.twitter.com/2T7knf7KWc — Kalshi FC (@KalshiFC) October 12, 2026

En la parte complementaria, el Neftchi Fergana recortó distancias al 51′ mediante una anotación de Alisher Odilov. No obstante, las esperanzas de remontada visitante se desvanecieron al 65′ tras la expulsión por tarjeta roja directa de su mediocampista Ikrom Aliboyev.

Con la superioridad numérica, Al-Nassr recuperó el control total y al 78′ un centro envenenado provocó el autogol de Anvarjon Gofurov, sentenciando el 3-1 definitivo.

Partido retrasado tras alerta de seguridad en Riad

El partido de la Liga de Campeones Elite de la AFC entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Neftchi Fergana de Uzbekistán se retrasó una hora el lunes en Riad después de que la Defensa Civil de Arabia Saudí emitiera una alerta de seguridad.

Los pocos aficionados que acudieron al Al-Awwal Park permanecieron en sus asientos mientras los equipos esperaban para el saque inicial.

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