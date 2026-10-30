Apple renueva su iPad mini

Apple presentó una nueva generación del iPad mini con importantes mejoras en pantalla, rendimiento y conectividad. El dispositivo conserva su formato compacto, pensado para quienes necesitan llevar una tableta a todas partes, pero incorpora características que buscan facilitar tanto las tareas cotidianas como las actividades creativas y profesionales.

Uno de sus principales cambios es la pantalla OLED de 8,5 pulgadas, que ofrece colores más intensos, negros más profundos y un mayor nivel de brillo que la generación anterior. Esta tecnología permite disfrutar mejor de películas, fotografías, videojuegos y libros digitales. También resulta útil para trabajar con imágenes o documentos.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 1.200 nits y ofrece una opción con acabado nanotexturizado, diseñada para reducir los reflejos cuando se utiliza en ambientes muy iluminados, como exteriores.

El nuevo iPad mini incorpora el procesador A20 Pro, que mejora la velocidad y la capacidad del dispositivo para ejecutar aplicaciones exigentes. Según Apple, el rendimiento en tareas relacionadas con inteligencia artificial puede ser hasta 4,5 veces superior al de la generación anterior, mientras que el procesamiento gráfico mejora hasta 2,7 veces.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 1.200 nits y ofrece una opción con acabado nanotexturizado./Foto: Apple

En términos prácticos, estas mejoras permiten trabajar con fotografías, crear ilustraciones, editar contenido y utilizar videojuegos con mayor fluidez. También facilitan el uso de aplicaciones que aprovechan la inteligencia artificial para realizar determinadas tareas directamente en el dispositivo.

La tableta funciona con iPadOS 27, el sistema operativo que incorpora una nueva versión de Siri y herramientas de Apple Intelligence. Estas funciones permiten buscar información a partir del contexto personal del usuario, consultar contenidos y realizar acciones relacionadas con lo que aparece en pantalla. Algunas herramientas también ayudan a mejorar fotografías y crear imágenes.

Apple señala que sus funciones de inteligencia artificial combinan el procesamiento en el dispositivo con Private Cloud Compute, una tecnología diseñada para proteger la privacidad cuando se necesita recurrir a la nube.

Diseñada para acompañar al usuario

Con un grosor de apenas 5,4 milímetros, el nuevo iPad mini es más delgado y ligero que su predecesor. Además, cuenta con certificación IP67, que ofrece protección frente al polvo y permite resistir determinadas condiciones de exposición al agua. Esto no significa que sea completamente impermeable ni que esté diseñado para sumergirse de manera habitual.

Otra novedad es su cámara frontal de 12 megapíxeles, ubicada en uno de los lados largos de la pantalla para facilitar las videollamadas cuando la tableta se utiliza en posición horizontal. La cámara trasera también es de 12 megapíxeles y permite grabar videos en resolución 4K.

El sonido recibe mejoras mediante un sistema acústico integrado en la pantalla, pensado para ofrecer mayor volumen y graves más definidos al ver películas, escuchar contenido o jugar.

El dispositivo admite el Apple Pencil USB-C y el Apple Pencil Pro./Foto: Apple

En conectividad, los modelos compatibles incorporan Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Las versiones con conexión celular ofrecen un nuevo módem que, según Apple, permite alcanzar velocidades de datos hasta un 50 % superiores a las de la generación anterior.

El dispositivo admite el Apple Pencil USB-C y el Apple Pencil Pro, útiles para tomar notas, dibujar o trabajar con documentos. También puede utilizarse con el nuevo Smart Folio, una cubierta que permite ajustar distintos ángulos de visualización.

El nuevo iPad mini está disponible para pedidos anticipados y comenzará a llegar a los clientes y a las tiendas el 6 de noviembre. Se ofrecerá en los colores medianoche y blanco estelar, con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

El precio inicial en Estados Unidos es de $699 para el modelo con Wi-Fi y de $849 para la versión con Wi-Fi y conexión celular.

MacBook con pantalla táctil

Apple presentó además nuevas computadoras MacBook Pro de 14 pulgadas e iMac equipadas con el procesador M6, que promete mayor velocidad, mejores gráficos y nuevas capacidades de inteligencia artificial (IA).

La nueva MacBook Pro incorpora una pantalla Liquid Retina XDR, una cámara de 12 megapíxeles y un sistema de sonido de seis bocinas. Su procesador ofrece gráficos hasta un 30% más rápidos que la generación anterior y una batería con autonomía de hasta 24 horas, la más prolongada en una computadora Mac, según la compañía.

Se ofrecerá en siete colores a un precio inicial de $1,499./Foto:Apple

El equipo también incorpora macOS 27, con nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri AI, el asistente virtual de Apple, diseñado para ofrecer respuestas más personalizadas y facilitar tareas cotidianas. Estará disponible en colores negro espacial y plateado, con precios desde $1,999.

Por su parte, el nuevo iMac integra el mismo procesador en un diseño ultradelgado con pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas. Se ofrecerá en siete colores y tendrá un precio inicial de $1,499.

Los nuevos equipos podrán reservarse desde ya y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.