Céline Dion recaudó $125 millones de dólares con su regreso a los escenarios

Esta semana se han compartido los reportes de recaudación de la residencia de Céline Dion en París, Francia. Estos shows que dio la cantante canadiense significan su regreso a los escenarios tras años de ausencia.

Hay que recordar que Dion tuvo que cancelar todos sus proyectos musicales luego de ser diagnosticada con síndrome de la persona rígida en 2022. Durante el primer concierto de la residencia, que se hizo a inicios de septiembre, la cantante agradeció y aseguró que durante todos estos años se había mantenido firme.

En el reporte compartido por Billboard Boxscore se ha informado que la primera etapa de la residencia recaudó un total de $125.5 millones de dólares. Esta cifra la alcanzó con la venta de 539,000 entradas en los 16 shows que conformaron la primera etapa de la gira.

Dion decidió hacer su regreso al escenario con una residencia de 26 conciertos que dividió en dos partes: los primeros 16 conciertos que ya ofreció entre septiembre y octubre; ahora tiene programados los otros 10 para mayo del año que viene. Con la segunda parte de la gira subirá esa recaudación.

Aunque es una cifra millonaria, Dion no logró entrar a la lista de 10 residencias más taquilleras de la historia. Además, hay que recordar que durante este año las residencias se han hecho muy populares entre los artistas, pues se benefician más económicamente y personalmente, quedándose en una sola ciudad. Así lo hizo Shakira en Madrid, España, donde dio más de 10 conciertos durante el verano.

Por otro lado, Harry Styles también está llevando a cabo actualmente una residencia en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aunque se presentan como una novedad para algunos artistas, para Dion esta ha sido una estrategia común. Por ejemplo, la cantante protagonizó dos residencias en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada: “A New Day…”, entre el 2003 y el 2007, y “Celine”, entre el 2011 y el 2019.

Antes de su diagnóstico, la última gira que había llevado a cabo la cantante fue “Courage World Tour”, la cual inició en septiembre de 2019 y tuvo que cancelar en marzo del 2020 con la declaración de pandemia. Esa última gira tuvo una recaudación de $100 millones de dólares.

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