Céline Dion se sincera sobre su regreso a los escenarios mientras se enfrenta al síndrome de la persona rígida

La cantante Céline Dion se sinceró sobre su regreso a los escenarios luego de ser diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, una rara enfermedad que la ha mantenido alejada de la vida pública mientras recibe tratamiento y realiza rehabilitación.

Dion está lista para ofrecer una serie de 16 conciertos en cinco semanas en La Défense Arena de París que comenzará el 12 de septiembre y luego ofrecerá otros 10 conciertos en mayo de 2027.

En una entrevista para la revista Harper’s Bazaar, Dion, de 58 años, detalló que su lucha contra este raro trastorno neurológico, diagnosticado en 2022, ha sido más larga de lo que había descrito en el pasado. A pesar de las dificultades, la estrella musical está decidida a seguir luchando.

“Es una condición progresiva. No me gusta decir ‘enfermedad’. La palabra enfermedad te hace pensar: ‘Kevin, eres una verdadera enfermedad'”, dijo Dion en la entrevista citando a Kevin de “Home Alone”.

Para poder ofrecer una serie de exigentes conciertos, Céline Dion se ha preparado arduamente para recuperar sus capacidades físicas. La cantante realiza sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana, toma clases de ballet con una compañía local dos días a la semana. Todo esto lo hace para superar tantos años de dolor crónico tan intenso que apenas podía caminar.

Además de la actividad física, Céline Dion también ha enfrentado la enfermedad con medicamentos, fisioterapia, terapia vocal, inmunoterapia y también donó $2 millones de dólares para investigación de la enfermedad, ya que no existe un tratamiento aprobado por la FDA.

Con respecto a su próxima residencia en París, la intérprete “My Heart Will Go On” volverá a los escenarios en este recinto con capacidad para 40.000 personas. “Ha pasado tanto tiempo que me gustaría ofrecerles algo para demostrarles cuánto los he echado de menos”.

En diciembre de 2022, Céline Dion compartió públicamente su diagnóstico de Síndrome de Persona Rígida, una rara enfermedad neurológica incurable causa rigidez muscular y espasmos, así como problemas de equilibrio y convulsiones.

Desde su diagnóstico en 2022, Dion actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

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