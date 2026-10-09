Céline Dion sufrió una caída en pleno concierto en París

La cantante Céline Dion sufrió una aparatosa caída durante su concierto en el Plenitude Arena de París, donde realiza su histórica residencia de 26 conciertos que comenzó el 12 de septiembre y se extenderá hasta mayo de 2027.

La artista se encontraba en el escenario mientras canta “Dans un autre monde”, una de las canciones en francés incluidas en su repertorio actual. De un momento a otro, la cantante dio un salto y aterrizó torpemente, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Céline Dion no estuvo mucho tiempo en el suelo, ya que se levantó rápidamente y levantó el pulgar al público como confirmación de que estaba bien y que estaba lista para continuar.

Celine Dion falls during concert in France ?



Credit: Gary Francq via Storyful pic.twitter.com/xhBhKlhXFX — TMZ (@TMZ) October 8, 2026

Esta caída preocupó momentáneamente a sus fans por el hecho de que Céline Dion ha luchado durante los últimos años con una rara enfermedad neurológica llamada Síndrome de la Pérsona Rígida.

La intérprete reveló su diagnóstico en diciembre de 2022. Esta enfermedad le ha provocado espasmos musculares y afectó su capacidad para caminar y cantar. Tras este diagnóstico, la artista suspendió su gira para concentrarse en su tratamiento.

Céline Dion se sometió a un intenso tratamiento y rehabilitación para recuperar su movilidad y manejar los espasmos. Finalmente, la artista recuperó la capacidad de cantar y tras una larga preparación, la artista anunció su regreso a los escenarios.

Debido a la gravedad de esta extraña enfermedad, que afecta aproximadamente a 1 de cada millón de personas en el mundo, Céline Dion se sometió a un largo tratamiento que involucró medicamentos y un fuerte desgaste emocional que involucró todo el proceso.

Antes de dar inicio a su primer concierto, Céline Dion ofreció un emotivo discurso a los presentes, durante el cual no pudo contener las lágrimas.

“Me prometí a mí misma que no lloraría, pero no cumplo mis promesas”, dijo Dion al público. “Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Así que aquí estoy, cantando para ustedes, cantando para mí, cantando por la vida”, dijo la artista antes de interpretar su tema “On ne change pas”.

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