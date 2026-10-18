Céline Dion es homenajeada con una Barbie edición especial

La compañía de Mattel decidió rendirle un gran homenaje a una de las cantantes más emblemáticas de la historia a nivel global, Céline Dion, tras hacer el lanzamiento de una muñeca inspirada en su actuación en los Premios Oscar de 1998, donde interpretó “My Heart Will Go On”.

Mattel cree que Dion es una artista digna de admirar, no solamente por talento vocal, sino también por su lucha contra el síndrome de la persona rígida, lo que la llevó a estar lejos de los escenarios durante un considerable periodo de tiempo (seis años), hasta que volvió con su voz gloriosa y recibiendo todo el cariño por parte de sus fans en este 2026.

Así luce la Barbie Dion

Mattel creó una Barbie con un vestido azul manga larga, unos tacones negros y el detalle más llamativo, un collar azul inspirado en el “Corazón del océano”, la joya ficticia de Titanic.

Celine Dion señaló que “es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera”.

La ganadora del Grammy añadió que “espera que esta muñeca inspire a todos a expresarse con confianza, a perseguir sus sueños y a creer en el poder de su propia voz“. Esto según la publicación del portal Caraotadigitalvirales.

Céline Dion se une a Whitney Houston y Stevie Nicks

Con este homenaje, la legendaria intérprete se une a estrellas como Whitney Houston y Stevie Nicks, quienes también cuentan con su muñeca Barbie.

Desde que se dio el anuncio, no han parado de llegar los comentarios positivos y eso solamente demuestra lo especial y querida que es Dion alrededor del mundo, quien ha conmovido a todos sus fans con su regreso a los escenarios con sus 16 conciertos en París.

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