Vuelve el carrusel navideño de dos pisos a Manhattan: cuánto cuesta y cuándo abre

Hay paseos que los niños recuerdan por una sola escena: elegir un caballo, escuchar cómo empieza la música y buscar con la mirada a quien los saluda desde afuera. En pleno Manhattan, entre el movimiento de Broadway y las compras de fin de año, el carrusel navideño de dos pisos volverá a ofrecer ese pequeño paréntesis.

La atracción regresará a Greeley Square el jueves 12 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 3 de enero de 2027. Será uno de los protagonistas de Herald Holiday Fair, que este año reunirá juegos y propuestas para comer y comprar en los alrededores de Herald Square.

Para las familias que viven en Nueva York, puede ser una parada durante una tarde por Midtown. Para quienes llegan de visita, una manera de sumar un recuerdo al recorrido navideño: subir al carrusel, mirar Broadway desde el segundo nivel y seguir caminando por la ciudad.

Puedes ver: Navidad cerca de Nueva York: cinco escapadas entre luces, mercados y casas de cuento

Cuánto cuesta subir al carrusel navideño

El carrusel estará sobre Broadway, entre las calles 32 y 33, a pocos pasos de Macy’s. Allí también funcionarán Magical Sleigh Ride, una experiencia de realidad virtual a bordo del trineo de Santa, y Snow Slide, un tobogán cuyo boleto incluye tres descensos.

Estos son los precios anunciados:

Carrusel navideño de dos pisos: $10 por persona.

Trineo de realidad virtual: $15 por persona.

Tobogán: tres descensos: $15 por persona.

Los boletos se venderán únicamente en el lugar, sin venta anticipada. Los precios están sujetos a cambios.

Elegir de antemano a qué juegos subir puede ayudar a cuidar el presupuesto, especialmente si van varios niños. Para una familia de cuatro personas, por ejemplo, una vuelta de todos en el carrusel costaría $40.

Puedes ver: Nueva York tendrá un encendido navideño gratis con Anthony Ramos: cuándo y dónde verlo

Un paseo que crecerá en diciembre

La feria abrirá en dos etapas. Primero llegarán las atracciones de Greeley Square, que funcionarán de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con cierre el Día de Acción de Gracias.

A partir del 2 de diciembre, el recorrido se extenderá hacia Herald Square con el mercado de Urbanspace, sobre Broadway entre las calles 34 y 36. Los puestos de regalos, alimentos y bebidas permitirán alargar la salida, hacer una pausa para comer y buscar algún obsequio.

También se incorporará un caballo mecedor gigante, pensado para subir y tomarse una fotografía. Su precio anunciado es de $30 por grupo, con foto incluida. El mercado abrirá de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y el caballo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Ambos permanecerán hasta el 3 de enero.

Quienes quieran encontrar toda la feria en funcionamiento deberán esperar hasta diciembre. El carrusel, en cambio, empezará a girar antes de Thanksgiving: una invitación a hacer lugar para una vuelta más en medio de las prisas de fin de año.

Los horarios y las actualizaciones pueden consultarse en el sitio oficial de Herald Holiday Fair.

Sigue leyendo:

Clases gratis en Nueva York: dónde anotarse en noviembre

Disfraces, decoración y artículos vintage: el mercado de Halloween que puedes visitar gratis en Manhattan