Disfraces, decoración y artículos vintage: el mercado de Halloween que puedes visitar gratis en Manhattan

A menos de una semana de Halloween, Manhattan tendrá una opción para buscar disfraces, decoración y regalos de temporada fuera de las grandes cadenas. Grand Bazaar NYC celebrará su Spooky Spectacular Bazaar el domingo 25 de octubre, de 10 a. m. a 5 p. m., en el Upper West Side.

El encuentro será en 100 West 77th Street, junto a Columbus Avenue. La programación anuncia artículos vintage, dulces artesanales y productos de vendedores locales, además de compras y comida en Columbus Avenue, donde habrá una jornada de Open Streets con la avenida cerrada al tránsito vehicular.

La propuesta combina una salida de fin de semana con la posibilidad de resolver algunas compras para el 31 de octubre. Conviene ir con una idea de lo que buscas y un presupuesto: encontrar una pieza original no significa necesariamente pagar menos que en una tienda convencional.

Puedes ver: NY ofrece actividades gratis para niños durante octubre: dónde encontrar calabazas y fiestas de otoño

Qué podrás comprar en el mercado de Halloween

Según el anuncio oficial del evento, la edición especial incluirá disfraces, decoraciones festivas, regalos de temporada, dulces elaborados artesanalmente y hallazgos vintage.

La oferta puede servir tanto para buscar un atuendo como para encontrar un accesorio que complete uno que ya tienes. También es una alternativa para quienes prefieren recorrer puestos y comparar objetos antes de elegir una decoración para la casa.

El organizador no publica en la convocatoria una lista completa de vendedores, precios ni descuentos generales. Por eso, no corresponde presentarlo como una liquidación o prometer que habrá determinado producto disponible.

Si compras ropa o accesorios de segunda mano, revisa las costuras, los cierres, las medidas y el estado de cada pieza. Antes de pagar, pregunta si el vendedor admite cambios o devoluciones, especialmente cuando el artículo será parte de un disfraz que todavía debes completar.



Puedes ver: El paseo de otoño cerca de Nueva York que reúne 7,000 calabazas iluminadas: entradas desde $24

Dónde queda y cuánto cuesta entrar

Estos son los datos para organizar la visita:

Evento : Spooky Spectacular Bazaar

: Spooky Spectacular Bazaar Fecha : Domingo 25 de octubre de 2026

: Domingo 25 de octubre de 2026 Horario: De 10 a. m. a 5 p. m.

De 10 a. m. a 5 p. m. Dirección: 100 West 77th Street, junto a Columbus Avenue

100 West 77th Street, junto a Columbus Avenue Zona : Upper West Side, Manhattan

: Upper West Side, Manhattan Entrada: Gratuita

La fecha, el horario y la ubicación figuran en la convocatoria del evento. La sección de preguntas frecuentes de Grand Bazaar NYC confirma que el mercado es gratuito y está abierto a personas de todas las edades.

Qué saber antes de visitar Grand Bazaar NYC

El mercado cuenta con espacios interiores y exteriores accesibles para sillas de ruedas y carriolas. Muchos vendedores aceptan tarjetas de crédito o débito, aunque no todos, por lo que puede resultar útil llevar algo de efectivo.

Si vas con niños o planeas quedarte varias horas, ten presente que el mercado no ofrece acceso público a los baños de la escuela donde funciona. Es un detalle importante para organizar la duración del recorrido.

Grand Bazaar también informa que no admite mascotas comunes dentro del predio y contempla el acceso de animales de servicio conforme a sus condiciones.

Antes de salir, revisa la página del evento y las condiciones del tiempo. Llevar una bolsa reutilizable y una lista breve de lo que necesitas puede ayudarte a recorrer los puestos sin comprar de más. Para los disfraces, conviene tener anotadas las medidas: una etiqueta de talla no siempre basta, especialmente en prendas vintage.

Sigue leyendo:

Nueva York abrirá 160 calles y plazas para celebrar Halloween en octubre

Nueva York busca trabajadores para Halloween: hay empleos desde Queens hasta Long Island