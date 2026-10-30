Nueva York tendrá un encendido navideño gratis con Anthony Ramos: cuándo y dónde verlo

Las caminatas para ver luces navideñas ya tienen una nueva fecha para anotar en Nueva York. El lunes 16 de noviembre de 2026, Hudson Yards celebrará el comienzo de su temporada festiva con un encendido gratuito junto a Vessel. El programa anunciado incluye a Anthony Ramos, New York Vocal Collective y Brooklyn United Drumline.

La ceremonia marcará el inicio de Shine Bright, el despliegue de más de dos millones de luces que acompañará las fiestas en este sector del oeste de Manhattan. Para quienes buscan una salida familiar antes de Thanksgiving, será una oportunidad de asistir al encendido sin pagar entrada.

Cuándo será el encendido y a qué hora llegar

El acceso comenzará a las 5:00 p.m. y el espectáculo está previsto para las 6:00 p.m. La celebración tendrá como escenario el entorno de Vessel, la estructura de escaleras entrecruzadas de Hudson Yards. Su sitio oficial confirma que el evento será gratuito y abierto al público.

Helen Little, de la estación 106.7 Lite FM, conducirá la velada. Tras las presentaciones musicales, se estrenará la iluminación navideña exterior de Vessel.

Conviene distinguir la ceremonia del recorrido por el interior de la estructura. La experiencia especial A First Look: Vessel Holiday Experience requiere un boleto aparte, anunciado desde $10, e incluye acceso a la decoración interior y a una instalación de muérdago de gran tamaño.

Las luces seguirán hasta enero y habrá fotos gratis con Santa

Quienes no puedan asistir al encendido tendrán otras fechas para visitar las decoraciones: Shine Bright permanecerá del 16 de noviembre al 7 de enero de 2027. Entre sus elementos estarán el globo aerostático luminoso dentro de The Shops & Restaurants y las figuras de soldados de juguete.

Además, habrá fotos gratuitas con Santa del 27 de noviembre al 23 de diciembre, de lunes a viernes, entre las 5:00 y las 8:00 p.m., en el nivel 3 del centro comercial.

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Cómo llegar a Hudson Yards

La conexión más directa en metro es la línea 7 hasta la estación 34 St–Hudson Yards, cerca de Vessel y del centro comercial. También se puede llegar caminando desde otros puntos del West Side; Hudson Yards conecta con el extremo norte del High Line.

Antes de salir, consulta el programa oficial de Hudson Yards para revisar posibles actualizaciones de horarios y actividades.

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