Argentina confirma que Flávio Bolsonaro hizo escala en su país con su familia

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas realizaron una escala en Argentina en su trayecto hacia Ecuador, según informaron las autoridades migratorias del país suramericano este miércoles. La información fue complementada por datos de la plataforma de seguimiento de vuelos Flight Radar, la cual indicó que la familia se dirigió posteriormente hacia Miami, Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina precisó a través de la red social X que el senador brasileño y sus allegados ingresaron por vía terrestre a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones. La institución detalló que el grupo presentó documentación en regla y que a las 11:30 p.m., hora local del martes, abordaron un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó EFE.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira? — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Asimismo, medios brasileños como O Globo y Folha de S. Paulo habían reportado previamente que aliados del político confirmaron su salida en un vuelo hacia territorio estadounidense. La administración de Donald Trump anunció que acogerá al senador y a su familia tras su salida de Brasil.

Medidas judiciales e investigaciones

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que obtuvo el 48% de los votos frente al 52% alcanzado por Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes posterior a los comicios, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, emitió una orden judicial que exigía al candidato perdedor la entrega de sus pasaportes en un lapso de 24 horas y le prohibía abandonar el país.

El magistrado de Moraes lideró también el proceso judicial en el que Jair Bolsonaro, expresidente y padre de Flávio, recibió una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Asimismo, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo señalaron que el Supremo mantiene una investigación abierta contra el senador por presunto lavado de dinero. Por su parte, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y exdiputado, permanece radicado en Estados Unidos tras declararse víctima de persecución judicial.

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