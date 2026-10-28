Flávio Bolsonaro aterriza en Miami tras elecciones e investigaciones judiciales en Brasil

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y familia arribaron este miércoles a Miami, Florida, tras concretar su salida de Brasil el día anterior y completar un trayecto previo por Argentina y Ecuador.

La dirección de migración del país argentino confirmó el itinerario del legislador de 45 años, quien realizó el traslado en compañía de su esposa y sus dos hijas.

Acusaciones contra Bolsonaro

El desplazamiento coincide con las actuaciones del Tribunal Supremo de Brasil, ente que mantiene abiertas dos causas en contra del senador por señalamientos vinculados a evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción.

Como parte de los requerimientos judiciales, la máxima instancia del poder judicial ordenó la confiscaciónm obligatoria de sus documentos de viaje ordinario y diplomático. La fecha límite fijada por la autoridad para entregar los pasaportes venció al mediodía del martes, dos jornadas después de la contienda electoral frente a Lula da Silva.

Hasta el momento no se ha confirmado la entrega efectiva de los documentos de identidad ante el tribunal. Por su parte, allegados al dirigente político señalaron que Bolsonaro cuenta adicionalmente con nacionalidad y pasaporte italiano.

Visados concedidos y antecedentes familiares

El viaje de Bolsonaro se efectuó un día después de recibir visados aprobados por la administración de Donald Trump. La medida se alinea con la decisión tomada esta semana por el Gobierno de Estados Unidos para autorizar el ingreso de la familia Bolsonaro.

El movimiento replica el precedente de su padre, Jair Bolsonaro, quien también se trasladó al estado de Florida luego del proceso electoral de 2022 en el que venció Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro, cercano al entorno de Trump, había sostenido un encuentro formal en la Casa Blanca durante el mes de mayo.

Flávio Bolsonaro desconoció la victoria del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo, e insinuó acciones para buscar la anulación de los resultados emitidos por el organismo electoral.

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