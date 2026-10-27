Lula da Silva califica de vergonzosa la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil: “Quien no debe, no teme”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de “vergonzosa” la salida del país de Flávio Bolsonaro, su rival en las elecciones presidenciales del domingo, y afirmó que quien abandona Brasil a escondidas tiene algo que ocultar.

“Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, declaró Lula durante la celebración de su cumpleaños número 81, en su residencia en Brasilia.

El mandatario lamentó que el senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro no permaneciera en territorio brasileño para defenderse de las acusaciones en su contra. No obstante, evitó confirmar directamente su partida y reconoció que no disponía de información precisa sobre el asunto.

“Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó Lula ante los asistentes a la celebración, en la que también recordó sus derrotas electorales y la forma en que aceptó los resultados.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) comparó la situación con su propia experiencia judicial durante la operación Lava Jato, que lo llevó a prisión. Aseguró que recibió invitaciones para abandonar Brasil y refugiarse en embajadas, pero decidió permanecer en el país y entregarse a la Policía Federal para demostrar su inocencia.

“Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, afirmó.

Lula también cuestionó la negativa de Flávio Bolsonaro a entregar información bancaria y sus teléfonos celulares antes de la segunda vuelta electoral del domingo, una solicitud que, según dijo, buscaba darle la oportunidad de demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas.

“Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez”, sostuvo el presidente.

El mandatario extendió sus críticas a la familia Bolsonaro y cuestionó sus vínculos con Estados Unidos, país al que se trasladó el senador.

“La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, manifestó.

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo después de que la Policía Federal cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático, una medida adoptada por el incumplimiento de una orden judicial que le exigía entregar esos documentos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Pese a las críticas de Lula, la administración del presidente estadounidense Donald Trump concederá visados al senador brasileño y a su familia, según confirmó este martes un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Trump ha mantenido una estrecha relación con el clan Bolsonaro y cuestionó los resultados de las elecciones brasileñas, a las que calificó de “fraudulentas”. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de intervenir, reconoció que “no gobierna Brasil”.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, reside en Estados Unidos desde marzo de 2025. Su traslado fue justificado por él mismo como una forma de escapar de lo que considera una persecución judicial en Brasil.

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