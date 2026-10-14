Las empresas mejor calificadas en 2026 para ayudarte a resolver problemas con el IRS

Las empresas de alivio fiscal en Estados Unidos pueden cobrar entre $250 y $7,500 por ayudar a los contribuyentes con problemas de impuestos atrasados, planes de pago o solicitudes para reducir una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Sin embargo, ninguna puede garantizar que el IRS haga una reducción de un adeudo. Por eso, antes de contratar una firma, necesitas evaluar qué tanto te pueden ayudar a cambio del dinero que pagas. Para ello, puedes comparar cotizaciones, solicitar un contrato por escrito y verificar quién se encargará de tu caso.

Considera también que algunas gestiones, como consultar opciones de pago o revisar los programas disponibles, pueden realizarse directamente ante el IRS sin pagar a un intermediario.

USA Today realizó una selección de ocho proveedores reconocidos en asesoría fiscal, aunque contratar alguno no garantiza que debas menos: solo el IRS determina si calificas para un programa de alivio, mientras los intereses y las multas pueden seguir acumulándose.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte sobre el riesgo de contratar empresas que exigen el pago completo de sus honorarios por adelantado, prometen liquidar obligaciones fiscales por una fracción de su valor o aseguran resultados sin revisar primero la situación del contribuyente.

Ocho empresas especializadas en temas fiscales, pero para casos distintos

El análisis de USA Today evaluó compañías aplicando una metodología con parámetros claros como: cumplimiento y confianza, claridad de precios, servicios, experiencia del cliente, acceso a profesionales y educación al consumidor. Esta medición, de acuerdo con el medio, mide transparencia y servicio, “no si un contribuyente calificará para alivio fiscal o reducirá su deuda”.

Estas son las ocho firmas destacadas y el perfil asignado:

BC Tax: mejor para manejo personalizado del caso

mejor para manejo personalizado del caso Precision Tax Relief: mejor para problemas fiscales relativamente sencillos

mejor para problemas fiscales relativamente sencillos Larson Tax Relief: mejor para deudas complejas de personas y empresas

mejor para deudas complejas de personas y empresas Victory Tax Lawyers: mejor para representación encabezada por abogados

mejor para representación encabezada por abogados Alleviate Tax: mejor para clientes que prefieren atención en español

mejor para clientes que prefieren atención en español Optima Tax Relief: mejor para orientación paso a paso

mejor para orientación paso a paso Anthem Tax Services: mejor para acompañamiento individual

mejor para acompañamiento individual Priority Tax Relief: mejor para recibir una evaluación inicial rápida

La lista no significa que todas sean adecuadas para cualquier deuda.

El precio puede superar el ahorro

Los honorarios dependen de la complejidad, los años sin declarar, las medidas de cobro activas y el programa solicitado. Una investigación inicial puede costar entre $250 y $750, mientras la preparación de una Oferta de Transacción, conocida como Offer in Compromise, puede alcanzar $7,500.

Algunas firmas cobran una tarifa fija; otras separan el proceso en investigación y resolución. También pueden existir cargos adicionales por declaraciones atrasadas, expedientes del IRS, apelaciones o representación ante embargos y gravámenes.

El IRS cobra normalmente $205 por presentar una Oferta de Transacción y exige un pago inicial. Quienes cumplen los requisitos para contribuyentes de bajos ingresos quedan exentos de ambos pagos. Ese pago gubernamental es independiente de los honorarios privados.

Por eso, una deuda pequeña y sencilla podría no justificar un pago de miles de dólares en asistencia fiscal.

El IRS acepta pocas ofertas para reducir un saldo

Una Oferta de Transacción permite liquidar impuestos por menos del saldo completo cuando el contribuyente no puede pagar o hacerlo le provocaría dificultades financieras.

Sin embargo, el IRS considera ingresos, gastos y patrimonio, y generalmente rechaza la solicitud si entiende que puede recuperar el dinero mediante pagos mensuales o activos disponibles.

En el año fiscal 2025, los contribuyentes presentaron 38,797 ofertas, pero el IRS aceptó únicamente 5,464, cerca del 14%. La cifra muestra que la aceptación no es automática: el resultado depende de la situación financiera de cada solicitante.

“Solo el IRS o el departamento de ingresos de su estado puede decidir para qué califica”, señaló la FTC al advertir contra promesas realizadas antes de revisar la situación financiera del cliente.

¿Cuándo puedes acudir directamente al IRS?

Los contribuyentes individuales con una deuda federal combinada inferior a $100,000 pueden solicitar un plan de corto plazo de hasta 180 días. Para planes mensuales de largo plazo disponibles por internet, el límite general es de $50,000, incluidos impuestos, multas e intereses.

Si pagar afecta tus posibilidades de cubrir necesidades básicas, el IRS podría clasificar la cuenta como actualmente incobrable y suspender temporalmente la mayoría de las acciones de cobro. La deuda no desaparece y los intereses y multas continúan acumulándose.

“Puedes liquidar tu deuda tributaria directamente con nosotros si calificas para una Oferta de Transacción”, indica el IRS al advertir sobre promotores que venden soluciones costosas como si fueran programas exclusivos.

En Nueva York, puedes solicitar por internet un acuerdo estatal para saldos de hasta $20,000 y un máximo de 36 pagos. Nueva Jersey también ofrece planes estatales, con mensualidades mínimas de $25, aunque continúa agregando intereses al saldo tributario.

Cómo proteger tu dinero

Antes de contratar una empresa:

Pide el costo completo por escrito , incluidos los cargos de investigación y resolución

, incluidos los cargos de investigación y resolución No aceptes resultados garantizados ni promesas de pagar una fracción predeterminada

ni promesas de pagar una fracción predeterminada Verifica las credenciales del abogado, contador público certificado o agente inscrito asignado

del abogado, contador público certificado o agente inscrito asignado Pregunta qué ocurrirá si no calificas para el programa propuesto

para el programa propuesto Revisa la política de reembolso y las condiciones para cancelar

y las condiciones para cancelar Compara el precio privado con las opciones gratuitas del IRS

Los abogados, contadores públicos certificados y agentes registrados poseen derechos amplios de representación ante el IRS. Puedes verificar profesionales mediante el directorio público del organismo antes de entregar información financiera o firmar el Formulario 2848.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empresas de alivio fiscal

¿Una empresa puede garantizar que pagues menos al IRS?

No. Puede preparar documentos y negociar en tu nombre, pero el IRS determina la elegibilidad y el resultado.

¿Cuánto cuesta contratar alivio fiscal?

Los servicios suelen costar desde algunos cientos hasta varios miles de dólares. Una Oferta de Transacción compleja puede generar honorarios de hasta $7,500.

¿Puedes negociar directamente con el IRS?

Sí. Puedes solicitar planes de pago, alivio de multas, una Oferta de Transacción o suspensión temporal del cobro sin contratar una empresa.

¿Dónde obtienes ayuda si no puedes pagar representación?

Las Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos ofrecen representación gratuita o de bajo costo y asistencia a personas cuyo idioma principal no es el inglés.

Conclusión

Gastar miles de dólares en empresas de alivio fiscal no siempre es la mejor opción para resolver un problema de impuestos, porque la última palabra la tiene el IRS. Antes de contratar, calcula cuánto pagarás, verifica las credenciales y consulta primero las herramientas oficiales; actuar rápido puede contener el daño, pero una promesa imposible puede dejarte con impuestos, intereses y una factura privada adicional.

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