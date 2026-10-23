¿Qué es el polyworking?: 9 millones combinan empleos, pero no todo es dinero extra

Millones de trabajadores en Estados Unidos han optado por combinar empleos para aumentar sus ingresos. Sin embargo, tener un segundo sueldo no siempre significa quedarse con más dinero.

Esta conducta se conoce como polyworking y describe la práctica de mantener varios trabajos al mismo tiempo para ganar más, desarrollar nuevas habilidades o reducir la dependencia de un solo empleador.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en Estados Unidos 9 millones de personas tenían varios empleos en septiembre de 2026, una alternativa que puede ayudar a pagar la renta o las deudas, pero cuyo beneficio real depende de los gastos y los impuestos asociados.

Es decir, hay un riesgo por dedicar más horas al trabajo sin conseguir la estabilidad financiera esperada. Especialistas consultadas por USA Today advierten que esta práctica puede generar agotamiento y conflictos entre responsabilidades laborales.

Además, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala que quienes obtienen ingresos por cuenta propia pueden estar sujetos al pago de impuestos, incluso cuando esa actividad representa una fuente secundaria de ingresos.

Polyworking: un segundo ingreso, no necesariamente dos jornadas completas

El polyworking puede combinar un puesto de tiempo completo con otro empleo parcial, encargos independientes o varios contratos. No equivale exclusivamente a mantener dos empleos remotos de jornada completa ni implica necesariamente ocultarlos, explicó un análisis de USA Today.

“Es muy difícil vivir con un solo salario”, afirmó Brenda Quach, responsable de mercadotecnia y una de las directoras de recursos humanos de HR Transformed.

Sin embargo, las motivaciones no son únicamente económicas. Kelly Monahan, cofundadora de Beyond the Desk, señaló que algunos trabajadores también buscan conocimientos que su empleo principal no les permite adquirir; otros intentan reducir su dependencia de una empresa ante posibles despidos.

La diferencia importa: antes de aceptar un segundo trabajo, define si necesitas dinero inmediato, experiencia profesional o una alternativa laboral. Una actividad puede cumplir uno de esos objetivos sin resolver los demás.

Los 9 millones no significan que todos tengan dos empleos completos

La tabla A-16 de la BLS, al viernes 2 de octubre de 2026, registró 9 millones de personas con varios empleos en septiembre, frente a 8.794 millones un año antes. La diferencia fue de 206,000 personas, según datos sin ajuste estacional.

El 5.5% corresponde a su proporción dentro de la población empleada, no al crecimiento anual del fenómeno. Entre las principales combinaciones figuran:

5.199 millones combinaban un empleo principal de tiempo completo con otro parcial

2.250 millones tenían dos trabajos de tiempo parcial

421,000 mantenían dos empleos de tiempo completo

Estas cifras cuentan personas, no puestos. Tampoco permiten concluir que todas aceptaron otro trabajo por necesidad económica: la tabla no identifica sus motivos.

El dinero adicional puede convertirse en una factura fiscal

Si sumas una actividad independiente, es importante que no confundas todo lo cobrado con dinero disponible para gastar. El IRS establece que debes declarar los ingresos correspondientes incluso cuando no recibas un formulario 1099.

Además, si obtienes ganancias netas de trabajo por cuenta propia de $400 o más durante el año, debes presentar una declaración federal, aunque la actividad sea temporal o complementaria. Ese umbral no significa que los primeros $400 estén automáticamente libres de impuestos.

El IRS explica que podrías necesitar pagos estimados trimestrales. Si también tienes empleo como asalariado, otra posibilidad es aumentar suficientemente las retenciones de ese sueldo mediante un nuevo W-4.

Si también tienes un empleo asalariado, reúne tus comprobantes y utiliza el estimador de retenciones del IRS. La herramienta requiere ingresos de un empleo con formulario W-2 o de una pensión o anualidad con retenciones federales, y no está disponible para personas consideradas extranjeras no residentes a efectos fiscales.

En Nueva Jersey, trabajar más no elimina tus derechos

Si tu segundo empleo está en Nueva Jersey, conserva registros de horarios y pagos. El Departamento de Trabajo estatal establece, con excepciones, una remuneración de al menos una vez y media la tarifa regular por horas efectivamente trabajadas que superen 40 semanales.

Trabajar un sábado o domingo no genera por sí solo horas extra bajo la norma federal: importa superar el umbral semanal aplicable.

Si detectas salarios impagados, puedes presentar una reclamación ante Nueva Jersey. La agencia afirma que atiende a trabajadores independientemente de su situación migratoria y no pregunta por ciudadanía.

También protege tu empleo principal. Revisa restricciones contractuales, confidencialidad y conflictos de interés antes de aceptar otra responsabilidad, recomienda USA Today.

“Debes ser muy realista sobre tu capacidad cognitiva”, advirtió Monahan sobre el esfuerzo de cambiar constantemente entre tareas. Quach añadió: “Un ‘pequeño’ trabajo adicional nunca es ‘pequeño’. Requiere mucho tiempo y disciplina”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre polyworking

¿Qué es el polyworking?

Es mantener dos o más trabajos simultáneamente. Puede incluir empleo asalariado, jornadas parciales y actividades independientes; no exige tener dos puestos de tiempo completo.

¿Cuántas personas tienen varios empleos en Estados Unidos?

La BLS registró 9 millones en septiembre de 2026, equivalentes al 5.5% de las personas empleadas, en la serie sin ajuste estacional.

¿Debes reportar ingresos si no recibes un formulario 1099?

Sí. El IRS indica que debes reportar los ingresos del trabajo independiente aunque la empresa o plataforma no te envíe ese formulario. Conserva tus registros de cobros.

¿Puedes aceptar otro empleo sin revisar tu contrato?

No te conviene. Consulta las políticas sobre actividades externas y conflictos de interés; si una cláusula resulta ambigua, busca orientación jurídica antes de comprometerte.

Conclusión

Si estás considerando dedicarte a un segundo trabajo, fija una fecha para evaluar el segundo empleo antes de convertirlo en una obligación permanente. Compara el dinero disponible con las horas invertidas y revisa tus retenciones cuando cambien tus ingresos. El próximo cobro puede aliviar tu presupuesto; una obligación fiscal no prevista puede reducir ese alivio meses después.

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