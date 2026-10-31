Tragedia en El Bronx por incendio de una batería de bicicleta eléctrica que dejó cuatro muertos

Los funcionarios de Nueva York indicaron que dos niños más, de 15 y 16 años, y una mujer de 33 años perdieron la vida días después de que un incendio en un apartamento en El Bronx, causado por una batería de litio de un patinete eléctrico, matara a un miembro de 11 años de la familia.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), el fuego se desató poco antes de la 1:00 de la madrugada del miércoles en un apartamento en la planta 11 del complejo residencial Patterson Houses en Mott Haven.

Los detectives determinaron que un patinete eléctrico con batería de iones de litio, localizado cerca de la puerta principal del apartamento, fue lo que provocó las llamas, dejando a la familia atrapada en el interior de la residencia mientras el fuego y el humo se extendían.

El niño de 11 años fue identificado como Zion Maine.

Con él suman cuatro personas muertas en el incendio, informó ABC 7 NY.

Otro integrante de la familia, un hombre de 37 años, es el único sobreviviente y sigue hospitalizado.

De acuerdo con el FDNY, el patinete eléctrico estaba guardado cerca de la puerta principal del apartamento. Las llamas bloquearon la salida y dificultaron las labores de los oficiales bomberiles para llegar hasta las personas que estaban adentro.

Los incendios causados por baterías de iones de litio siguen representando un peligro fatal en la ciudad de Nueva York. Las autoridades señalaron que registraron más de 400 incendios de este tipo este año, con un saldo de siete.

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