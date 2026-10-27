Incendio originado en Nueva York cruza la frontera y obliga a la Guardia Nacional a intervenir en Massachusetts

Un incendio forestal que empezó en el área de Berlin, Nueva York, se extendió al oeste de Massachusetts, lo que llevó a la gobernadora del estado, Maura Healey, a activar a la Guardia Nacional para ayudar a los bomberos a combatir el fuego.

Las llamaradas empezaron en Berlín, Nueva York, antes de extenderse al otro lado de la frontera estatal de Williamstown, de acuerdo con WCVB. Los funcionarios estatales estimaron el lunes que el fuego abarcó 157 acres.

“Habrá personal trabajando en el incendio durante la noche”, declaró el jefe de bomberos de Williamstown, Jeffrey Dias, al periódico The Berkshire Eagle el lunes en la noche. “Prevemos realizar descargas de agua el martes y esperamos tener el incendio completamente controlado para la tarde del martes”.

La gobernadora de Massachusetts activó la Guardia Nacional el lunes para ofrecer respaldo a los bomberos estatales y locales, anunció su oficina. Asimismo, aviones de la Guardia Nacional lanzarán agua sobre las zonas remotas y recosas del incendio, de difícil acceso para los bomberos por vía terrestre.

“Nuestra máxima prioridad es mantener a la gente a salvo y proporcionar a nuestros bomberos todos los recursos posibles para contener este incendio forestal”, manifestó Healey en un comunicado.

También dijo que el incendio estaba llegando hacia las viviendas, negocios y comunidades en el oeste de Massachusetts y que los aviones de la Guardia Nacional permitirán a los equipos llegar a áreas a las que los oficiales bomberiles no podían acceder de manera segura por tierra, informó MassLive.

La oficina de la gobernadora señaló que el Departamento de Servicios contra Incendios de Massachusetts enviará personal y equipo especializado al sitio del incendio. Aquí se incluye una unidad de rehabilitación destinada a respaldar a los bomberos en el sitio y una unidad de apoyo para incidentes equipada con sistemas de comunicación y cartografía.

Además, se está desplegando un equipo estatal de drones para proporcionar imágenes térmicas y de alta definición desde el aire, con el fin de ayudar a los responsables de la gestión de incidentes a dirigir a los bomberos y el equipo.

La Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública, el Departamento de Servicios contra Incendios y el Departamento de Conservación y Recreación han estado monitoreando el incendio y colaborando en la respuesta.

De acuerdo con lo que informó WCVB, los departamentos de bomberos de Vermont también han enviado recursos a la zona.

Los funcionarios pidieron a los residentes y visitantes que eviten la zona afectada, que dejen espacio para que los bomberos y otro tipo de personal de emergencia puedan trabajar y que sigan las instrucciones de las autoridades locales de seguridad pública.

El incendio que inició el domingo en Berlín, y en un principio quemó cerca de 0.6 hectáreas antes de extenderse mientras los bomberos lo combatían en un terreno escarpado y rocoso, indicó NEWS10. Para el domingo en la noche, se había ampliado hasta llegar a unas 6 hectáreas. Posteriormente, se usaron dos helicópteros de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) para hacer descargas de agua, indicó el medio.

De acuerdo con The Berkshire Eagle, unos 60 oficiales bomberiles se encontraban laborando para contener el fuego el domingo en la noche, y después se unieron equipos de Nueva York, Massachusetts y Vermont. El lunes en la noche, informó dicho medio, que el fuego había llegado a Williamstown y había arrasado unas 160 acres.

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