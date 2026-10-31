Trump accede a conceder visa a madre de adolescente ghanés asesinado en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió a conceder de inmediato una visa a la madre de un adolescente ghanés de 15 años que fue asesinado a tiros mientras se dirigía a la escuela en el Bronx, informó el sábado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani dijo en una publicación en X que habló por teléfono con Trump y que el mandatario aceptó facilitar el ingreso de la mujer a Estados Unidos para que pueda despedirse de su hijo, Javits Frimpong, quien murió el jueves tras recibir un disparo en el abdomen, reseñó The Associated Press.

“El asesinato de un niño es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y mucho menos a miles de kilómetros de distancia”, escribió Mamdani. “La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona”, agregó.

Frimpong caminaba hacia su escuela poco antes de las 9:30 de la mañana del jueves cuando fue baleado en el abdomen, de acuerdo con la policía de Nueva York. El adolescente fue trasladado a un hospital, donde murió ese mismo día.

Hasta el sábado no se habían producido arrestos y las autoridades continuaban investigando el homicidio.

El congresista demócrata Ritchie Torres, representante del Bronx, señaló que Frimpong había llegado desde Ghana hacía aproximadamente un año para reunirse con su padre, Thomas Frimpong, y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

“Todo nuestro distrito está de luto por un joven que tenía todo un futuro por delante”, escribió Torres en X. Agregó que los niños del Bronx deberían poder acudir a la escuela sin temer por su seguridad y expresó su solidaridad con el padre del adolescente.

Thomas Frimpong describió a su hijo como un joven tranquilo que pasaba buena parte de su tiempo con el teléfono celular. También contó que días antes del tiroteo había sido informado por el director de la escuela de que dos estudiantes estaban molestando a Javits y habían sido suspendidos.

“Fue el director quien me lo dijo”, relató el padre a periodistas. Según, después habló con su hijo, quien le aseguró que estaba bien.

El caso también generó una reacción del gobierno de Ghana. El ministro de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, afirmó en X que funcionarios ghaneses en Nueva York coordinaban con las autoridades locales y que su ministerio trabajaría con las autoridades estadounidenses para esclarecer el asesinato y procurar justicia.

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