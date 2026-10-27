Ataque armado durante una vigilia en Nueva Jersey deja una persona muerta y cuatro heridas

Una persona perdió la vida y cuatro resultaron heridas cuando tuvo lugar un tiroteo en medio de una vigilia en Elizabeth, Nueva Jersey, el lunes en la noche, informaron las autoridades.

La balacera se produjo poco antes de las 10:00 de la noche cerca de la intersección de Irvington Avenue y Oakwood Place, donde, de acuerdo con los presentes, se había congregado una gran muchedumbre.

Los funcionarios señalaron que las personas heridas fueron llevadas al Hospital Universitario de Newark: una persona recibió un tiro en el pecho y otras dos sufrieron heridas de bala en brazos y piernas.

Los testigos describieron haber oído una ráfaga de disparos, informó ABC 7 NY.

“Se efectuaron muchos disparos”, declaró un testigo. Los presentes también informaron haber visto múltiples marcadores de evidencia de color naranja en el suelo, y uno de ellos calculó que había “más de 20” en el lugar de los hechos.

Las autoridades locales dijeron que después del tiroteo se observó un sedán de color rojo escapando hacia el oeste por la Avenida Morris. Alrededor de una hora después, se halló el sedán rojo incendiado en la calle Hobson de Newark. Los detectives tratan de determinar si el automóvil está implicado en el tiroteo.

De acuerdo con los funcionarios, decenas de casquillos de bala estaban siendo procesados en la escena, que se ampliaba a lo largo de varias cuadras.

Hasta el momento, no se han hecho detenciones al respecto. La policía de Elizabeth remitió los comentarios y consultas sobre el caso a la Fiscalía del Condado de Union.

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