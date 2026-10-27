Mujer enfrenta cargos por crímenes de odio tras presuntamente atacar con jeringas a 2 hombres judíos en Manhattan

Una mujer de 32 años residente de Brooklyn enfrenta cargos por crímenes de odio después de presuntamente atacar con una jeringa a 2 hombres judíos en el Diamond District de Manhattan. Los incidentes ocurrieron con apenas 5 minutos de diferencia, incluyeron amenazas de muerte en ruso y quedaron registrados por cámaras de seguridad, según documentos judiciales.

La sospechosa, identificada por la Fiscalía de Manhattan como Anna Mochalova, fue arrestada el sábado 24 de octubre por agentes de la comisaría Midtown North. 2 días después de las agresiones, la investigación avanzó con su imputación formal, mientras las autoridades sostienen que seleccionó a las víctimas por creer que eran judías.

El caso también presenta un detalle que ha llamado la atención de los investigadores. Después de atacar a los 2 hombres, la mujer preguntó a un tercero si era judío. Cuando este respondió que era musulmán, ella se disculpó y se marchó.

2 ataques en 5 minutos en el Diamond District

La primera agresión ocurrió alrededor de las 5:50 p.m. (ET) del miércoles 21 de octubre, frente al número 15 de West 47th Street, en una zona de Manhattan conocida por sus joyerías y comercios especializados en diamantes.

Según la denuncia citada por NBC New York, Mochalova siguió a un hombre que vestía indumentaria tradicional judía ortodoxa, lo acorraló contra un vehículo y lo pinchó con una aguja en la parte baja de la espalda.

La víctima, un rabino de 26 años identificado como Yosef por el New York Post, describió una sensación aguda y punzante. El ataque le provocó una laceración, sangrado y dolor considerable.

Apenas 5 minutos después, alrededor de las 5:55 p.m. (ET), la sospechosa habría agredido a un segundo hombre, de 37 años, en la intersección de la Sexta Avenida y West 45th Street. La víctima llevaba un solideo judío, conocido como yarmulke o kipá.

La mujer lo empujó varias veces por detrás y le clavó una aguja en el antebrazo derecho. Después, según el expediente, lo amenazó en ruso: “Huye de aquí, tengo una pistola, te voy a matar”, le habría dicho, de manera amenazante.

La acusación sostiene que también hizo movimientos hacia el interior de su chaqueta, lo que llevó al hombre a creer que estaba armada. Aunque los testimonios describen el uso de una aguja, los documentos mencionan cargos relacionados con posesión criminal de un arma.

Tras la segunda agresión, Mochalova se acercó a otro hombre y le preguntó si era judío. Cuando él contestó que era musulmán, ella se disculpó y abandonó el lugar, según el relato de la víctima recogido por People.

El rabino regresó al lugar después del ataque

Yosef declaró al New York Post que nunca había visto antes a la mujer y consideró que su apariencia pudo convertirlo en objetivo. “Soy visiblemente judío”, señaló al explicar por qué cree que fue seleccionado.

El rabino, que realiza actividades de acercamiento religioso en las calles de Nueva York, dijo que hasta entonces, no había experimentado personalmente un episodio de antisemitismo en Estados Unidos.

Pese a la agresión, regresó al mismo lugar al día siguiente para continuar su labor. Al explicar su decisión, evocó la historia de sus abuelos, quienes reconstruyeron sus vidas después del Holocausto.

“Si ellos sobrevivieron, debo regresar para difundir la luz”, expresó, de acuerdo con el medio citado anteriormente.

¿Cómo identificaron a Anna Mochalova?

La investigación avanzó mediante la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas cerca de West 47th Street. En las imágenes, los detectives observaron a una mujer vestida de negro, con una chaqueta de piel sintética marrón y una mochila.

A partir de una imagen extraída del video, un oficial de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reconoció a Mochalova por interacciones anteriores, según la denuncia.

La patrulla comunitaria Manhattan Shomrim Safety Patrol también colaboró con la Unidad de Crímenes de Odio del NYPD y difundió una solicitud pública para recibir testimonios y grabaciones que pudieran contribuir a esclarecer los hechos.

Antes del arresto, la policía había descrito a la sospechosa como una mujer blanca de aproximadamente 40 años. La identificación posterior permitió a los investigadores avanzar hacia la detención y la presentación de cargos.

Los cargos y la próxima audiencia judicial

Mochalova compareció el domingo 25 de octubre ante la Corte Criminal de Manhattan. La Fiscalía le atribuye 2 cargos de asalto en segundo grado como crimen de odio, uno de amenaza en segundo grado bajo esa misma clasificación, 2 de posesión criminal de arma en cuarto grado y 2 de hostigamiento agravado en segundo grado.

La fiscal auxiliar Emily Hong calificó los hechos como “aterradores y preocupantes”, y sostuvo que la acusada habría elegido a sus víctimas porque creía que eran judías.

La Fiscalía solicitó una fianza de $100,000 dólares en efectivo, pero la jueza Linda Capitti la fijó en $50,000. La magistrada también advirtió que la acusada podría enfrentar una condena considerable si resulta culpable.

El caso se suma a un panorama de preocupación por los delitos motivados por prejuicios en la ciudad. Según cifras del NYPD, los crímenes de odio aumentaron cerca de un 13% durante los primeros 9 meses del año, y los incidentes antisemitas representaron más de la mitad del total.

La acusada enfrenta cargos, pero las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. El proceso judicial deberá determinar su responsabilidad por los ataques denunciados.

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